奥马尔·奥拉马：阿联酋的长远战略助力人工智能领域实现领先地位

阿通社迪拜2025年10月13日电 人工智能、数字经济及远程工作应用国务部长奥马尔·苏尔坦·奥拉马阁下表示，阿联酋对人工智能的投资早在2008年便已启动，当时阿布扎比已开始投资芯片产业及全球领先的人工智能公司，为该领域的长远发展奠定基础。

奥拉马阁下指出：“我们思考未来的方式不同于其他国家，我们以数十年的周期来看待发展。2008年阿布扎比就已投资芯片与人工智能企业，当时无人预料阿联酋会成为这一领域的关键力量。如今，我们正以实际行动证明自己的能力，这一成功将激励全球各方，无论东西。”

上述言论是在阿联酋主办的“Expand North Star”活动期间发表的。该活动由“GITEX Global”主办，今年迎来第十届，是全球最大的新创企业与投资者聚会之一。为期四天的活动由迪拜世界贸易中心主办、迪拜数字经济商会承办，将持续至10月15日，旨在促进合作、扩大融资，并巩固阿联酋作为全球数字经济中心的地位。

奥拉马补充说：“对我们而言，重要的不仅是成功，还要从所有来到阿联酋的伙伴那里学习。我们不自称无所不知，而是最优秀的学习者与倾听者。我们承诺认真听取每一条建议，并确保落实，为未来发展提供动力。”

在题为《拓展数字未来：新兴技术将如何重塑未来十年初创企业格局》的会议上，e&集团全球首席执行官哈特姆·杜维达尔表示，随着科技环境和客户需求的不断变化，企业投资标准也将随之调整。诸如独立5G（5G Standalone）及5.5G等新技术，将为创新商业模式和新兴企业创造更多机遇。他指出，应确保人工智能治理的规范性，以维护数据完整性和隐私安全。集团已在内部建立全面的人工智能治理体系，实现数据匿名化并保护客户隐私。

在众多阿联酋参展机构中，G42集团旗下的Presight公司尤为引人关注。作为中东地区最大的大数据分析公司，Presight于2024年推出了“人工智能初创加速器”，旨在培育早期AI企业。今年活动上，该计划首批拥有可投放市场原型的初创企业正式亮相。

该加速器是阿联酋首个专注人工智能领域的企业加速项目，也是中东首个由上市科技公司推出的加速计划，利用Presight的技术实力、企业合作关系和客户资源，为初创企业提供直接商业通道及先进的基础设施与导师资源。

Presight首席执行官托马斯·布拉莫提达姆表示：“全球有许多加速计划，但我们的独特之处在于我们正在打造一个全球平台。如今，阿联酋与阿布扎比已成为人工智能之都，是科技与创新的汇聚地。凭借G42生态体系与阿联酋的国际影响力，我们不仅提供计算与专业支持，更提供真实的商业机会。”

他指出，Presight正日益成为推动阿联酋人工智能创新的重要力量。今年展示的10家高潜力初创企业来自全球多个国家，均致力于开发具有实际应用价值的AI解决方案。活动期间，Presight还与阿联酋国家网络安全委员会签署合作协议。

阿联酋网络安全委员会主席穆罕默德·科威特博士阁下表示，创业者在支持国家安全使命中发挥关键作用。他说：“网络安全深植于我们所做的一切。无论是当下的人工智能，还是未来的量子计算，安全与保障始终是推动下一代初创企业发展的关键支柱。阿联酋的数字化转型以人为本，众多富有远见的企业家正在为国家安全与关键基础设施贡献力量。”

2025年“Expand North Star”活动创下国际参与纪录，吸引来自180个国家的参展者。巴西贸易与投资促进局（ApexBrasil）成为活动史上首个“主宾国”，带来55家初创企业与创新中心，重点展示人工智能、金融科技等领域创新成果。

本届活动还设立规模最大的“独角兽展区”，共有40多家全球领先企业参展。其中包括美国估值680亿美元的量子计算公司PsiQuantum、科威特估值85亿美元的即时配送平台Talabat、阿联酋数字资产风险基础设施企业Andalusia Labs（成立11个月即成为独角兽），以及新加坡快速成长的电商平台Carousell等。

来自欧洲、北美、亚洲及中东的跨国银行和风险投资机构也齐聚现场，探寻未来科技与创新领域的投资机会。参会机构包括美国摩根大通、日本大和资本管理、法国Eurazeo、英国Octopus Energy Generation、卡塔尔国民银行、奥地利Raiffeisen银行、日本三星创投及德国SBI创投等。

为期四天的“Expand North Star”在迪拜举行，吸引来自世界各地的创始人、投资人、企业高管及公私部门战略合作伙伴。活动聚焦融资、扩展及交易流量，旨在推动包容性的数字增长和新兴人工智能经济体的发展。

展会重点展示人工智能、气候科技、深度科技、数字医疗和金融科技等颠覆性创新项目。这一活动紧随阿联酋政府最新发布的“阿联酋：世界创业之都”倡议，旨在进一步确立国家在全球创新与创业领域的领先地位，计划到2030年创造3万个就业岗位，并在2031年前培育10家独角兽企业。

