阿联酋拨款1000万美元支持亚太地区提升防灾韧性

阿通社阿布扎比2025年10月13日电 根据阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指示，阿联酋宣布拨款1000万美元，用于提升亚洲及太平洋地区社区应对自然灾害的能力。

该倡议由阿联酋国际援助署实施，将支持阿联酋自然协会与世界自然基金会（WWF）合作开展“社区应对自然灾害能力提升计划”。

公告于阿布扎比举办的“2025年国际自然保护联盟世界自然保护大会”第四日会议期间发布。

“社区应对自然灾害能力提升计划”是世界自然基金会与红十字会与红新月会国际联合会（IFRC）的联合项目，旨在通过基于自然的解决方案，增强社区抵御和适应自然灾害的能力，提高防灾准备水平，并促进可持续生计发展。

阿联酋提供的1000万美元将支持该计划第一阶段实施，并吸引来自公共部门、私营机构及捐助方的共同融资，以扩大项目覆盖范围，确保长期可持续发展。

阿联酋国际援助署主席塔里克·艾哈迈德·阿梅里博士表示，此次倡议体现了阿联酋在推动国际合作、造福人类与自然方面的全球领导作用。他指出，该项目落实阿联酋总统谢赫穆罕默德殿下的战略愿景，即通过投资预防性措施，加强社区防灾与适应能力。

阿梅里博士表示，阿联酋自然协会与世界自然基金会之间的战略合作，展现了阿联酋从“危机应对”向“风险预防与社区韧性建设”转变的承诺，帮助社区更有效地适应与恢复。

阿联酋自然协会总干事莱拉·穆斯塔法·阿卜杜勒拉蒂夫表示，这一承诺反映了阿联酋领导层的信念，即“真正的韧性始于社区自身”。在过去25年中，协会与世界自然基金会及本地合作伙伴携手合作，致力于赋能个人、保护自然。她指出，通过在亚太地区开展该计划，阿联酋将与当地社区共同加强自然防御体系，保障生计，构建可持续和有韧性的未来。

世界自然基金会全球总干事克斯滕·斯海特表示，自然是人类减少灾害风险的最有力盟友之一。该计划将帮助社区恢复和管理生态系统——从红树林到山地——以增强防护能力，构建更安全、更具韧性的社会，实现人与自然的和谐共生。

红十字会与红新月会国际联合会人道外交与数字化转型副秘书长尼娜·斯托伊科维奇指出，随着自然灾害的频率与强度不断上升，保护生命的最佳途径是提升社区的灾前防御与适应能力。她说，该倡议聚焦防范、适应与减灾，确保潜在风险不演变为灾难。通过以自然为第一道防线，与世界自然基金会携手合作，能够强化社区能力，减少未来危机中的人员与经济损失。

据介绍，“社区应对自然灾害能力提升计划”围绕三大核心方向展开：

一是恢复自然防护体系，包括红树林与珊瑚礁；二是促进可持续生计，支持农民、渔民和小型企业通过生态旅游等方式实现收入多元化；三是加强社区防灾准备，建设早期预警系统并完善风险管理框架。

该计划第一阶段将在菲律宾、印度尼西亚、斐济和所罗门群岛实施，为未来的区域推广奠定可复制的模式基础。