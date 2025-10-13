首届阿联酋国际投资峰会中国峰会将于11月在上海举行

阿通社阿布扎比2025年10月13日电 首届阿联酋国际投资峰会中国峰会将于2025年11月7日至8日在上海国家会展中心举行。峰会以“解读全球化交织的引擎：从‘走出去’到‘走上去’”为主题，旨在推动阿中双向投资合作提质升级，助力中国企业深度参与中东及全球市场布局。

此次中国峰会的设立，标志着阿联酋国际投资峰会首次走出阿联酋，是其全球化进程中的关键一步，彰显了其推动全球战略合作、促进经济可持续发展的坚定承诺。届时，全球政商领袖将汇聚上海，共同探讨经济体如何实现从“规模扩张”到“质量跃升”的战略转型，为全球经济高质量发展建言献策。

外贸部长兼阿联酋国际投资峰会主席塔尼·泽尤迪博士阁下表示，选择在上海设立首个国际分会场，充分印证了阿中两国深化双边合作的共同愿景与坚定决心。他强调，首届中国峰会将成为一个重要的战略平台，通过促进私营部门的交流与知识共享，开启战略投资新门户，不仅巩固双边关系，更将为全球经济的稳定与韧性注入新活力。

AIM全球基金会主席达伍德·谢扎维表示，本届峰会与进博会同期举办，实现强强联合。峰会将聚焦先进制造、数字金融、人工智能和绿色能源等关键领域的前沿投资机遇，这些领域是驱动未来全球经济增长的重要动力。

数据显示，2024年，阿联酋与中国的双边贸易额突破1018亿美元大关，中国已成为阿联酋最大的贸易伙伴，约占阿联酋进口总额的18%，充分体现了两国之间紧密的经贸联系和巨大的合作潜力。首届中国峰会的举办高度契合双方加强合作的愿景，有望构建全新的经贸合作模式，进一步巩固阿联酋国际投资峰会作为全球投资领域值得信赖的平台地位。

