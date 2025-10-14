阿联酋位居全球网络安全人工智能指数首位

阿通社迪拜2025年10月14日电 阿联酋政府网络安全委员会主席穆罕默德·科威特博士阁下14日表示，阿联酋国家网络安全战略以人工智能融合为核心，形成了兼顾灵活性与高效性的综合体系，为政府数字化转型提供了清晰路线图。

穆罕默德·科威特博士阁下在“2025年全球未来理事会与网络安全年会”期间接受阿通社采访时指出，阿联酋在人工智能与网络安全领域的持续投资，反映了国家加强数字能力与防御体系建设的长期承诺。

他介绍，阿联酋在联合国国际电信联盟发布的全球人工智能网络安全指数中排名世界第一，这一成果得益于前瞻性战略部署、先进技术投资及本国人才培养与国际合作。

他透露，阿联酋近期曾遭遇多起网络攻击，但国家网络安全体系和专业团队成功化解威胁。目前，国家关键部门每日平均遭受约15万次网络攻击，在国际局势紧张期间甚至可达30万次，所有事件均由国家安全体系按照国际标准处理。

他警示，不当使用人工智能可能导致数据泄露、虚假信息传播及“深度伪造”等问题，增加网络安全风险。阿联酋正与国际伙伴协作，通过风险预测与主动防御强化应对能力。

穆罕默德·科威特博士阁下强调，阿联酋将继续深化国际网络安全合作，完善人工智能伦理治理，确保技术服务人类、造福社会，构建安全、可信赖的数字未来。