阿联酋在埃及能源展展示清洁能源转型成就

阿通社开罗2025年10月14日电 阿拉伯联合酋长国代表团由能源和基础设施部率领，出席于2025年10月14日至16日在埃及首都开罗举办的第三十四届“埃及能源展”暨第五届“埃及消防安全展”。

阿联酋在展会期间重点展示其在清洁与可持续能源转型以及智能、综合基础设施建设方面的创新成果，彰显其在推动能源结构转型和可持续发展领域的领先实践。

此次参展体现了阿联酋致力于加强区域与国际合作伙伴关系、分享可再生能源与可持续基础设施领域经验的积极姿态，同时展示了该国在实现经济增长与生态保护平衡方面取得的显著成就。

能源和基础设施部重点介绍了现代技术、人工智能及可持续金融在加速全球能源转型、支持国际社会实现气候中和目标中的重要作用。

阿联酋代表团还重点阐释了国家在可持续转型方面的战略部署，尤其是“阿联酋能源战略2050”和“国家氢能战略2050”。这两项战略标志着阿联酋清洁能源领域的重大跨越，为实现可持续发展与绿色经济提供了系统框架，是实现未来发展目标的重要支柱。

阿联酋此次参会彰显其作为全球清洁能源解决方案与基础设施创新领先目的地的地位，有力支持了“我们阿联酋2031”愿景及2050气候中和战略倡议的实现，并进一步巩固了该国在全球可持续能源未来建设中发挥积极作用的合作伙伴地位。