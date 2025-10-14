7X与UAEV携手推进可持续交通基础设施建设

阿通社迪拜2025年10月14日电 7X公司与阿联酋电动汽车充电站公司（UAEV）在“GITEX Global 2025”展会期间签署谅解备忘录，携手推动全国电动汽车充电网络建设，加快绿色交通和可持续出行布局。

根据协议，双方将在电动汽车充电基础设施的规划、建设、运营和推广等方面开展合作，并计划整合国家数字邮箱平台“Wayn”，以创新数字化手段提升服务效率与客户体验。7X公司将依托其国家物流网络（NXN）和物流子公司（EMX），建设综合充电站网络，助力“最后一公里”绿色配送，推动节能减排与可持续发展。

7X首席执行官塔里克·瓦哈迪表示，合作体现了公司在可持续发展领域的长期承诺，有助于巩固阿联酋在全球贸易和物流业的领先地位。绿色出行转型不仅优化运营效率、减少碳排放，也为建设具有全球竞争力的绿色经济提供支撑。

UAEV首席执行官阿里·德鲁维什指出，双方合作将扩大全国电动汽车充电网络覆盖范围，支持个人及商业车队电动化转型，为阿联酋实现“2050气候中和战略”目标提供有力支撑。

双方强调，此次合作符合阿联酋在绿色转型和可持续发展领域的国家战略，将有助于提高物流效率、减少碳排放、增强经济附加值，并推动阿联酋在全球范围内树立科技与可持续融合的典范。