阿布扎比签署战略合作协议 构建汽车产业一体化生态体系

阿通社阿布扎比2025年10月14日电 阿布扎比投资办公室与阿布扎比港口集团14日宣布，与全球领先汽车制造商斯泰兰蒂斯集团（Stellantis）签署战略合作协议，共同建设一体化汽车产业生态体系，支持阿布扎比实现成为区域汽车出口、技术与工业创新战略中心的愿景。

签署该谅解备忘录，体现了阿布扎比投资办公室与阿布扎比港口集团在推动本酋工业与贸易领域发展方面的共同努力。双方通过推出具有影响力的产业举措、建立全球性战略伙伴关系，进一步巩固阿布扎比作为国际出口与再出口中心的地位。

根据协议，三方将携手推动阿布扎比汽车产业发展，拓展中东与非洲市场，建设涵盖自动驾驶出租车解决方案的完整生态体系，并加强下一代出行系统与汽车技术的研发合作。

斯泰兰蒂斯集团将与阿布扎比投资办公室共同发掘汽车产业投资机遇，充分发挥其在汽车制造领域的全球经验，同时利用阿布扎比优越的竞争优势，包括世界级物流基础设施和良好的营商环境。阿布扎比投资办公室与阿布扎比港口集团将提供市场数据与战略分析支持，重点强化供应链建设，帮助本地制造商抓住产业新机遇。

阿布扎比投资办公室贸易与工业事务首席官穆罕默德·卡马利表示，此次合作是加强阿布扎比工业与贸易生态体系的战略举措，体现了该机构致力于与公共和私营部门携手，推动重点与未来产业投资的承诺。他指出，通过与阿布扎比港口集团及斯泰兰蒂斯的合作，将加速阿布扎比建设全球领先汽车制造与贸易一体化生态体系的步伐，助力国际汽车制造企业在此拓展业务。

阿布扎比港口集团海事和航运集群首席执行官阿马尔·阿尔沙伊巴船长表示，三方合作将把斯泰兰蒂斯在汽车制造领域的专业经验、阿布扎比港口集团的综合物流网络和市场覆盖，与阿布扎比投资办公室的投资生态体系相结合，为创新出行方案在中东和非洲的推广开辟路径，同时强化阿布扎比在全球供应链体系中的战略地位。

斯泰兰蒂斯集团中东和非洲区高级副总裁、规划负责人帕特里克·拉比卢瓦指出，阿布扎比具备塑造未来出行产业所需的远见、基础设施和全球联通能力。此次协议体现了斯泰兰蒂斯集团在电动化、自动驾驶及可持续城市交通领域共创创新解决方案的长期承诺，将助力中东与非洲成为集团全球战略的重要增长引擎。

该协议同时支持阿布扎比投资办公室于2025年5月在“阿联酋制造”倡议框架下启动的汽车产业项目。该项目旨在构建阿布扎比综合汽车生态体系，推动研发创新，提供高质量汽车服务，并组织高端与特种车辆拍卖活动。

近年来，阿布扎比汽车出口规模显著增长，得益于智能物流体系建设、贸易协定拓展及对阿联酋制造汽车及零部件需求的持续提升。