阿布扎比旗下“K2”公司与“新石器”签署战略合作协议

阿通社迪拜2025年10月14日电 阿布扎比政府旗下的“K2”公司，一家专注于先进自主系统和人工智能技术的企业，14日在迪拜GITEX Global 2025期间宣布，与全球领先的自动驾驶配送技术企业“新石器”公司签署战略合作协议，旨在加快自动驾驶配送车辆在阿布扎比及阿联酋全境的部署与运营。

根据协议，“K2”公司将负责在本地运行自动驾驶配送车队，并将“新石器”经过国际认证的无人配送车辆平台整合入阿布扎比的智能交通体系中。“新石器”公司已在全球部署逾一万辆L4级自动驾驶车辆，将为合作项目提供技术支持、产品维护以及专项培训，助力培养阿联酋本土专业人才，提升自主运行和维护能力。

此次合作是阿布扎比建设更智能、更安全、更可持续交通体系的重要一步，将有力支撑阿布扎比在人工智能与自动驾驶技术领域的区域领先地位。

K2董事总经理表示，此次战略合作是推进自主系统技术发展的重要里程碑，融合了“K2”的本地经验与“新石器”在全球范围内的技术积累。公司正致力于构建完整的自主出行产业生态，培育本土人才，推动智慧城市建设与出行方式革新。

他指出，由阿联酋本土人才主导车队运营是公司战略的核心内容之一。“K2”作为国家级创新项目，正积极助力阿布扎比成为区域自主系统技术研发与应用中心。

新石器创始人兼CEO余恩源表示，非常荣幸与“K2”合作，共同推动阿联酋下一代出行方案。通过技术支持和人才培养投资，“新石器”不仅助力自动驾驶车辆的落地应用，也将协助构建可持续的智能交通生态体系，推动社区迈向未来出行时代。

双方还将共同探索自动驾驶配送车辆在物流、零售及“最后一公里”配送等领域的应用场景，助力减少碳排放、提升运营效率，并推动阿联酋科技自主创新。这一合作与“阿布扎比 2030 愿景”及“阿联酋人工智能战略”高度契合。