阿联酋馆圆满落幕 吸引超500万参观者

阿通社阿布扎比2025年10月15日电 2025年大阪世博会阿联酋馆圆满落幕，在为期六个月的展期中，累计吸引全球超500万人次参观，成为展示阿联酋创新精神与文化魅力的重要窗口。

阿联酋馆共迎接4,930,645名现场访客、113,443名线上参观者，以及逾17,000名通过世博平台参与的虚拟访客，充分展现了其在日本及国际社会的广泛影响力。

闭幕仪式在大阪举行，阿联酋馆团队、阿联酋与日本青年大使及四家官方合作伙伴——阿布扎比国家石油公司、Pure Health、Space42及阿布扎比文化与旅游局——共同出席。

阿联酋驻日本大使兼馆总代表谢哈卜·法希姆阁下表示，阿联酋馆不仅是一处展示空间，更是一座充满活力的文化交流平台，将多元文化与思想相汇，促进跨越国界的人文对话。

在2025年大阪世博会上，阿联酋馆以“从大地到天空”为主题，通过灵感源自椰枣树的建筑设计与沉浸式互动体验，展示了阿联酋在航天、医疗创新和可持续技术领域的最新成果。

阿联酋馆凭借卓越的设计与执行表现，荣获国际展览局（BIE）颁发的“建筑与景观设计铜奖”，跻身自建馆A类展馆前三名。

展期内，阿联酋馆举办了多场文化表演、论坛及青年交流活动，接待多国代表团和数以千计的观众。9月19日，阿联酋国家馆日庆典由阿布扎比王储谢赫哈立德·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下出席，成为展会亮点之一。

阿联酋馆的闭幕，延续了该国在世博舞台上的辉煌历程——从1970年首次亮相大阪世博，到成功主办2020年迪拜世博，再到2025年重返大阪，阿联酋始终以开放、创新、合作的姿态推动全球交流与共同发展。