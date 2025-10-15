Space42与Autonomous A2Z在阿布扎比设立合资企业

阿通社迪拜2025年10月15日电 Space42公司与韩国“Autonomous A2Z”公司签署合作备忘录，宣布在阿布扎比设立合资企业，共同推动L4级自动驾驶技术在中东和非洲的应用与产业化。这一举措标志着阿联酋在智能交通和科技创新领域迈出新的步伐。

合作于“GITEX Global 2025”期间宣布，彰显了阿联酋坚定推进创新驱动发展战略、加快建设智慧出行体系的决心。

Space42智慧解决方案首席执行官哈桑·胡萨尼表示，阿联酋正加速进入智能出行新时代。国际合作促进了知识共享和技术融合，为实现国家自动出行愿景注入强劲动力。

“Autonomous A2Z”首席执行官韩智亨指出，公司将把成熟的L4级自动驾驶技术引入中东市场，通过合作推动阿联酋创新能力提升，巩固区域在可持续交通领域的领先地位。

该项目将助力阿联酋构建国家级智能交通创新体系，支持“智能自主系统委员会”推动科技研发、人才培养与产业化协同发展。通过智慧车队整合与专业能力建设，进一步提升运营效率、安全与可持续发展水平。

自2021年以来，“Space42”推出的“TXAI”自动驾驶出租车服务已安全行驶超过60万公里，完成约2万次乘客运输，无任何事故，成为阿联酋智能出行的重要标志性成果。