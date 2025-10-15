阿布扎比推出全球首个“智能人口健康分析平台”

阿通社迪拜2025年10月15日电 阿布扎比卫生局在迪拜举办的GITEX Global 2025期间正式推出“智能人口健康分析平台”，这是全球首个运用人工智能技术进行人口健康管理的平台。

该项目旨在推动阿布扎比医疗体系由传统医疗模式向以预防和预测为核心的主动健康模式转变，助力建设高效、智能、可持续的现代化卫生体系。

据介绍，该平台由阿布扎比卫生局与微软公司联合开发，将人工智能与大数据分析深度融入卫生决策全过程。平台综合采集临床、环境及生活方式等多维度数据，构建统一的“数字孪生”健康模型，为政府决策者和医疗专家提供实时、全面的人口健康图景，从而实现健康风险早期识别、趋势预测及干预效果模拟。

平台聚焦两个核心方向——健康趋势预测与个性化预防治疗，具备持续学习能力，可依据阿布扎比地区的人口和健康特征，提供基于证据的策略建议。系统还具备空间分析和模拟功能，助力优化资源配置、提升决策精准度，进一步增强早期干预能力，延长居民健康寿命，促进预防性医疗发展。

阿布扎比卫生局副局长努拉·哈米斯·阿尔盖西博士表示，该平台旨在通过整合数据、预防与创新，构建健康、可持续的社会。她指出，阿布扎比正致力于建立灵活、前瞻的卫生体系，以精准预测需求、弥合健康差距，并帮助个人充分实现健康潜能。

微软阿联酋区总经理阿姆鲁·卡米勒指出，智能人口健康分析平台的推出，是提升社区健康水平的重要举措。平台通过促进个性化与预防性医疗、实现健康风险早发现和精准干预，推动更智能的卫生决策，提升生活质量，延长健康寿命。

据悉，平台在首阶段将重点聚焦肥胖和癌症防治，利用人工智能技术推动早期干预和疾病预防，减少重大慢性病对社会的影响。