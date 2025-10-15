阿联酋总统指示将阿布扎比自然保护区面积扩大至全酋20%

阿通社阿布扎比2025年10月15日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下指示，将阿布扎比酋长国的自然保护区面积扩大至占全酋总面积的20%，以配合“2025年世界自然保护大会”举办，进一步巩固阿联酋在可持续发展与生态保护领域的全球地位。

阿布扎比环境局将负责管理新增保护区，新增面积达4581平方公里。这些区域将纳入“扎耶德自然保护区网络”，该网络目前包括13个陆地保护区和6个海洋保护区。扩容后，阿布扎比自然保护区总数将增至26个，总面积达到22821平方公里。

阿布扎比于2025年10月9日至15日在阿布扎比国家会展中心举办“世界自然保护大会”，由国际自然保护联盟（IUCN）主办，联合气候变化与环境部及阿布扎比环境局共同承办。

此次扩展将新增三处陆地保护区：阿瓦扎巴化石沙丘保护区、利瓦地下水储备保护区和加夫自然保护区，同时扩建卡斯尔·萨拉布保护区。此外，还将新增两处海洋保护区：阿布艾比亚德海洋保护区和锡尔巴尼亚斯与沙漠群岛海洋保护区，并扩建拉斯·加纳达海洋保护区。

在达夫拉地区统治者代表、阿布扎比环境局董事会主席谢赫哈姆丹·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下表示，

阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指示，体现了国家英明领导层在环境保护与可持续发展方面的远见卓识。此次扩展将有助于保护生物多样性与生态系统，惠及子孙后代，同时进一步巩固阿布扎比作为全球环境治理典范的地位，延续已故建国元勋谢赫扎耶德·本·苏尔坦·阿勒纳哈扬在守护自然与弘扬可持续理念方面的伟大遗产。

环境局副主席穆罕默德·艾哈迈德·阿尔布瓦尔迪阁下指出，扩大自然保护区体现了阿联酋保护生物多样性、守护野生动植物的坚定承诺，并将推动创新型生态保护项目的发展，确保自然环境的可持续性。

阿布扎比环境局秘书长谢哈·萨利姆·扎赫里博士表示，该决策将为阿布扎比环境事业带来新的发展阶段，体现阿联酋落实《全球生物多样性框架2030》目标的决心，包括实现“30×30”倡议，即到2030年保护至少30%的陆地与海洋生态系统，推动可持续发展与自然保护的平衡。

阿布扎比环境局强调，阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下的指示将开启阿联酋环境治理新阶段，重点聚焦生态系统修复、海岸与海洋生态保护、生物多样性恢复以及应对气候变化，为实现国家生物多样性战略2031目标提供有力支撑。该战略提出六大重点方向，涵盖重点生态区保护、受损生态修复、气候与灾害风险防控及生态适应能力提升等方面，助力建设更加可持续的生态未来。