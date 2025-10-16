扎耶德国家博物馆将于2025年12月3日在阿布扎比正式开馆

阿通社阿布扎比2025年10月16日电 阿联酋国家博物馆——扎耶德国家博物馆，位于阿布扎比萨迪亚特文化区核心地带，将于2025年12月3日正式向公众开放。

博物馆以沉浸式体验方式展示阿联酋从远古至今的历史进程，融合考古文物、历史藏品、视听与感官互动装置，以及当代艺术作品，为参观者呈现跨越时空的文化旅程。

这座地标性文化机构旨在纪念已故建国之父谢赫扎耶德·本·苏尔坦·阿勒纳哈扬，弘扬他对文化遗产、教育、民族认同与归属感的坚定信念。

阿布扎比文化与旅游局主席穆罕默德·哈利法·穆巴拉克阁下表示：“作为阿联酋国家博物馆，扎耶德国家博物馆以生动开放的方式讲述我们的土地、人民与文化遗产的故事，体现已故谢赫扎耶德殿下的愿景与价值。他对文化、教育与知识的信仰至今仍指引着我们。”

他指出，历史与创新在博物馆内交汇，形成一个促进对话、学习与交流的空间，让不同世代的参观者共同了解国家从古老根基走向未来的历程。“在开启这扇大门的同时，我们再次重申对文化的承诺——让文化成为知识、联系与启迪的源泉。”穆巴拉克说，“扎耶德国家博物馆的开馆，是阿布扎比文化发展历程中的重要里程碑。”

博物馆由普利兹克奖得主、著名建筑师诺曼·福斯特勋爵设计。游客将沿着参观动线，追溯人类最早在阿联酋地区的活动踪迹，了解古代文明的生活与繁荣，洞察通过贸易路线建立的文化联系，并欣赏阿联酋独特的文化遗产。谢赫扎耶德的精神与价值贯穿整个叙事。

参观体验从“阿尔马萨尔花园”开始，这一户外展区将游客带入塑造阿联酋生活的自然景观之中。花园全长600米，从萨迪亚特海岸延伸，连接阿布扎比卢浮宫与即将开放的阿布扎比自然历史博物馆直至博物馆入口。园内种植代表沙漠、绿洲和城市生态的本地植物，配有法拉吉灌溉系统、艺术雕塑与多感官装置，并以时间轴形式展示谢赫扎耶德生平与阿联酋历史。

扎耶德国家博物馆馆藏超过3000件文物，其中1500件将展出，每件展品均以独特方式讲述这片土地的故事。

常设展厅的参观旅程从“Our Beginning”开始，专门介绍谢赫扎耶德的生平与领导事迹。展厅通过他的录音、影像资料、私人用品、书信及捐赠品，展现塑造其人生与国家愿景的重要时刻。

展览将引导参观者了解阿联酋建国初期的历史与文化背景，回顾谢赫·扎耶德从阿莱茵的早年生活到实现国家统一的历程，展示塑造其遗产并持续激励国家发展的故事。

“Through Our Nature”展厅以艺术景观、自然标本与多媒体装置，让参观者沉浸于阿联酋多样的自然环境中，探讨地理环境在数千年间对山脉、沙漠、绿洲与海洋生态系统的影响。

“To Our Ancestors”展厅展示考古发掘成果，揭示人类在这片土地上长达30万年的存在。展品包括世界上最古老的珍珠之一及希利大墓的复原模型，让观众了解从旧石器到青铜时代的生活形态。

“Through Our Connections” 展厅跨越从3000年前铁器时代至公元12世纪的历史，呈现古代酋长国人民开拓视野的过程，展现科技、材料、知识与信仰如何促成共同文化认同，包括阿拉伯语的发展与伊斯兰教的兴起。

“By Our Coasts”展厅讲述过去五个世纪阿联酋丰富的海洋遗产，从著名航海家伊本·马吉德时代到珍珠潜采时期，再到阿联酋在商贸与文化交流中的角色。

参观旅程在“To Our Roots”展厅结束，通过展示内陆地区的传统生活方式、社会与经济实践，继续探讨阿联酋民族身份的形成。

为庆祝博物馆开幕，将举办一系列表演、工作坊、导览与活动，邀请公众深入体验博物馆与其文化意义。

扎耶德国家博物馆将与阿布扎比卢浮宫、teamLab Phenomena Abu Dhabi、即将开幕的阿布扎比自然历史博物馆以及阿布扎比古根海姆博物馆共同构成全球知名的文化群落。

作为萨迪亚特文化区的一部分，扎耶德国家博物馆为文化对话、交流与探索提供平台，进一步确立阿布扎比作为全球思想、创意、遗产与创新交汇之地的地位。



