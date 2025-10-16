Presight加速全球布局 扩展至四大洲市场

阿通社迪拜2025年10月16日电 阿联酋领先的人工智能与数据分析企业——Presight正加速拓展全球版图，计划在非洲、欧洲、亚洲及美洲开辟新市场，推进其创新数字解决方案的全球化布局。

Presight公司首席运营官阿德勒·谢尔吉在GITEX Global 2025期间接受阿联酋通讯社采访时表示，普瑞赛特目前已在全球约18至20个国家开展业务，并制定了雄心勃勃的地理扩张计划。

他介绍说，公司近年来签署多项合作协议并进入新市场，包括乌干达、安哥拉、坦桑尼亚和哈萨克斯坦，下一阶段将进军东南亚市场，首站选定马来西亚。同时，公司团队也已在阿塞拜疆、巴基斯坦和印尼开展相关业务。

谢尔吉指出，Presight正计划进一步扩大在非洲大陆的业务覆盖，并对欧洲市场进行区域细分，同时重点关注美洲与东亚市场，以全面提升公司产品与解决方案的全球影响力。

他透露，公司将于下周在约旦设立新的区域总部，这标志着Presight在阿拉伯地区业务持续增长。公司还计划在来年陆续于多个战略重点国家开设新办事处，以支持全球业务扩展。

据介绍，Presight今年在产品线方面实现显著进展，推出多项新平台，扩大数据资源基础，并与多国政府及私营机构建立战略合作伙伴关系，进一步强化市场地位。

谢尔吉表示，公司当前重点在于提供定制化数字产品，以满足不同行业和客户的具体需求。

谈及生成式人工智能的发展方向，他指出，Presight正集中研发“代理型人工智能”（Agentic AI）——这一新一代智能系统具备自主执行任务的能力，可为个人及机构在各领域提供实时支持。

他介绍，公司在本届Presight展上展示了最新的“代理AI”应用方案，涵盖人力资源、采购、财务以及安全管理等多个领域，这些“智能代理”将作为虚拟助手，在组织内部承担实际工作职能。

谢尔吉强调，Presight每年参加GITEX Global，不仅是展示公司最新人工智能与数据分析成果的重要契机，也是与全球合作伙伴深化交流、发掘合作新机遇的平台。