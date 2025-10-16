气候变化与环境部部长强调阿联酋在全球粮食可持续性中的作用

阿通社迪拜2025年10月16日电 气候变化与环境部部长阿米娜·本特·阿卜杜拉·达哈克博士表示，在国家领导层的支持下，阿联酋已形成清晰的发展愿景，正积极推动可持续粮食安全，并在全球粮食体系向高效与可持续转型的进程中发挥着关键作用。

在纪念世界粮食日（每年10月16日）之际，达哈克博士指出，这一日子提醒全球重视农业与粮食体系面临的日益严峻挑战，彰显出阿联酋始终坚信合作与共同行动是实现人类可持续粮食未来的唯一途径。

她表示，在气候变化、极端天气与经济危机叠加影响的当下，全球粮食体系正承受前所未有的压力。供应链脆弱性的加剧，使危机的影响从农田延伸至餐桌，全球超过6.73亿人正饱受饥饿困扰。

达哈克博士指出，全球粮食体系约贡献三分之一的温室气体排放，而食品损失与浪费依然是亟需应对的突出挑战。目前，全球约13.2%的粮食在进入零售端之前被损失，另有约19%在家庭、餐饮及零售环节被浪费。

她强调，减少食物损失与浪费，是提升土地与水资源利用效率、降低碳足迹、促进可持续生计的关键一步。

达哈克博士表示，阿联酋始终认为，满足全球人口不断增长的粮食需求，需要跨越国界与行业的集体行动。

“阿联酋正以雄心勃勃的愿景，推进本地粮食生产，与国家粮食安全战略2051目标保持一致。”她说。阿联酋正通过投资先进农业技术、扩大可持续农业规模、采用创新型水资源管理方式，推动农业体系实现根本性转型。与此同时，国家还积极开展减少食物浪费的行动，如“ ne’ma”倡议，旨在通过社会各界参与实现节约与可持续发展。

她强调，在今年的世界粮食日之际，阿联酋再次重申其坚定承诺：持续推动粮食体系向高效、可持续方向发展，确保人人享有健康、营养的食品，并为子孙后代构建更加可持续的未来。阿联酋将继续与全球社会携手合作，共同实现这一目标。