投资部与微软签署谅解备忘录 推动人工智能在投资分析领域应用

阿通社迪拜2025年10月16日电 投资部昨日与微软公司签署谅解备忘录，旨在探索利用人工智能技术推动投资分析与财务预测领域的合作机会。

签署仪式在GITEX Global 2025期间举行，双方代表分别为投资部副部长穆罕默德·阿尔哈维和微软阿联酋总经理阿姆鲁·卡米勒。

根据备忘录，双方将通过微软的“国家人工智能技能计划”合作，推动投资部员工的数字技能提升。该计划旨在培训超过10万名政府员工，全面提升其人工智能与数据分析能力。

谅解备忘录还包括在特定领域识别并实施人工智能应用场景，特别是在投资分析、财务预测及绩效提升方面，进一步推动智能化决策与管理。

双方还将合作推动数据治理与管理领域的最佳实践。微软专家将通过专题研讨会和知识交流活动，介绍如何高效应用公司旗下Azure Data Catalog与Azure Purview平台，帮助政府机构建立高标准的数据治理体系。

阿尔哈维表示，阿联酋投资部致力于支持国家到2031年在全球人工智能领域实现领先目标。“通过在投资体系中融入人工智能并强化国家能力建设，与微软的合作是实现这一愿景的重要一步，将加速阿联酋向知识与创新驱动型经济转型。”

卡米勒表示，微软很荣幸与阿联酋投资部携手，利用人工智能与先进数据分析技术，助力国家构建高效、前瞻的投资体系。

他指出，此次合作旨在结合微软在人工智能领域的丰富经验与投资部的战略愿景，为其人才队伍提供数据驱动决策的技能与工具，开拓投资新机遇，推动国家经济的创新与可持续发展。

投资部与微软的合作被视为实现阿联酋在人工智能和数据驱动投资战略领域跻身全球领先地位的重要举措。通过采用先进AI技术、提升人力技能与完善数据治理，阿联酋正持续夯实投资体系基础，激发创新活力，把握全球数字与人工智能经济新机遇。