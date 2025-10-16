“Space42”携手四家创新公司 推动人工智能在地理空间分析中的应用

阿通社迪拜2025年10月16日电 阿联酋领先的人工智能与空间科技企业“Space42”公司宣布，与四家创新型初创企业签署谅解备忘录，分别是 “xMap”“FortyGuard”“AIRMO” 和 “AlphaGEO”。

此次合作旨在将这些企业开发的人工智能解决方案整合至“Space42”的GIQ数据分析中心中，以进一步提升其在城市规划、气候韧性及环境管理等领域的可操作分析能力。

据悉，这些合作以“GIQ”中心正式上线微软Azure平台为基础。借助该平台，“GIQ”中心可为政府机构、科研院所和企业提供安全且可扩展的数据访问环境。通过与创新初创企业的深度合作，“Space42”将加速平台扩展及数据驱动洞察的生成。

Space42 智能解决方案首席执行官哈桑·侯赛尼表示，这些合作是公司战略的重要组成部分，也体现了阿联酋推动空间科技与人工智能融合发展的国家愿景。

他说：“我们通过汇聚创新力量，推进地理空间智能应用，让来自太空的数据洞察真正服务全球社会与经济。”

他指出，这些合作将强化知识共享，加快先进应用的开发步伐，以应对全球性挑战。合作聚焦三个核心方向：

一是平台整合与协同创新，将合作伙伴的技术嵌入“GIQ”中心Azure平台，并共同研发新型分析工具，拓展平台功能与可及性；

二是联合项目与客户解决方案，发挥各方专长，在气候分析、基础设施规划及环境智能等领域开发实际应用；

三是知识交流与能力建设，通过持续的培训、研讨与技术开发机制，推动技术共享与人才培养，进一步提升阿联酋在空间科技与人工智能领域的国际地位。

作为阿联酋太空数据中心的核心支柱，“GIQ”由“Space42”与阿联酋航天局联合开发，服务于国家数字化转型与知识型经济发展目标。

该中心汇集了来自十余家数据提供商的资源与八个专属人工智能模型，能够在数分钟内生成多维度分析洞察，广泛应用于气候风险评估、能源管理等关键领域。