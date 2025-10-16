联合国呼吁全面开放加沙地带口岸以扩大人道援助

阿通社纽约2025年10月16日电 联合国16日呼吁，应全面开放加沙地带所有过境口岸，以便大幅扩大人道主义援助通道，尽快改善当地严峻的人道状况。

联合国秘书长发言人斯特凡纳·迪雅里克当天表示，联合国人道事务团队及其合作伙伴已做好准备，急需充足的通行渠道，以运送大量急需物资。他指出，没有国际非政府组织的参与，人道体系难以提供足够援助。目前，以色列当局尚未向部分国际非政府组织签发签证，也未批准其向加沙运送物资。尽管如此，联合国在加沙的救援团队仍在停火期间尽力利用有限的机会开展工作。

迪雅里克介绍，仅在上周二，联合国在地合作伙伴的21个机构就通过175个救援厨房分发了约96万份餐食；联合国支持的面包房生产了逾10万袋、每袋重2公斤的面包；联合国儿童基金会分发了超过100万片婴儿纸尿裤；世界卫生组织从位于代尔巴拉赫的仓库向加沙市中央药房运送了三辆装载外科物资及其他基本医疗用品的卡车。

他并指出，世界卫生组织已派出一支国际紧急医疗队以加强骨科和创伤救治工作，正协助加沙增建两间手术室，并计划在“谢法医院”增加120张病床，以提升收治能力。

迪雅里克还宣布，联合国系统团队已完成通往加沙北部埃雷兹口岸和齐基姆口岸的主要道路清理，为可能的重新开放作准备。这将有助于直接向加沙北部运送援助物资。目前，另一支团队正在检查数月未启用的萨拉赫丁公路。

他最后指出，加沙民众当前最迫切的人道需求是“水、食品、住所及废墟清理”。