迪拜将举办第十一届二手船艇展 聚焦循环经济

阿通社迪拜2025年10月18日电 第十一届“迪拜二手船艇展”将于10月31日至11月2日在迪拜河码头举行。本届展会以“人人有船”为主题，吸引逾50个本地、区域及国际品牌参展，涵盖船艇制造、经销及海事装备等领域。

作为中东地区知名的专业海事展会之一，该展为二手船艇展示与交易搭建平台，助力循环经济发展，进一步巩固迪拜在全球游艇及海洋产业中的领先地位。

市场研究显示，中东休闲船艇市场规模预计至2027年将达29.5亿美元，年均增长约4.9%，增长动力来自基础设施完善与海上旅游需求持续提升。

主办方“Viya Marine”负责人阿卜杜拉·阿里·努恩表示，展会体现迪拜推动海事产业高质量发展的愿景，并以多元化选择满足不同消费群体需求，突显行业可持续与资源再利用理念。

他指出，本届展会将在促进投资、推动二手船艇贸易及扩大国际交流方面发挥积极作用，预计今年参观人数将超5000人。目前，阿联酋在区域海事领域占据主导地位，拥有22个以上码头及完善的配套设施。

展会与“迪拜工业战略2030”目标相呼应，旨在推广循环利用理念，减少新船制造需求，推动绿色可持续发展。

展区将设融资、保险、维修与零件等服务专区，并展示混合动力与电动推进系统等新技术成果，全面呈现海事产业发展新趋势。