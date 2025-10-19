报告：阿联酋数据中心市场2030年有望突破33亿美元

阿通社阿布扎比2025年10月19日电 阿联酋正迎来数据中心和云基础设施项目的蓬勃发展期。受政府数字化转型加速与人工智能技术广泛应用推动，阿联酋正巩固其作为区域领先的云基础设施枢纽及全球数字投资首选目的地的地位。

据研究机构研究与市场发布的报告显示，阿联酋数据中心市场增长迅速，2024年市场规模约为12.6亿美元，预计到2030年将超过33亿美元。目前，全国已建成和在建的数据中心总装机容量达到数百兆瓦。

报告指出，该领域的投资主体不仅包括国际运营商，还涵盖主权基金、投资公司以及本地与区域开发商，显示出数字基础设施作为国家战略资产，对支撑可持续经济增长的重要意义。

多家阿联酋及国际知名企业高管在接受阿联酋通讯社采访时表示，阿联酋数据中心投资势头强劲，本地云基础设施体现了国家数据主权，使机构能够在境内安全管理数据并运行人工智能解决方案。

"Du"首席执行官法赫德·哈萨维表示，公司正持续加大在国家数字基础设施和数据中心方面的投资，以支持数字经济发展并强化阿联酋的数据主权。

他介绍称，2025年公司在通信网络和数字基础设施的计划投资额达5.45亿迪拉姆，高于2024年同期的4.42亿迪拉姆。资本密集度从去年同期的12.3%上升至14%，反映出公司在数据中心、第五代通信网络及国家级主权云服务平台方面的战略重点。

哈萨维指出，这些投资将进一步巩固阿联酋作为区域数字经济中心的地位，推动人工智能加速落地，吸引更多数字化投资和服务，支持政府及私营部门的数字化转型，并通过高能效技术和减碳措施提升运营可持续性。

阿里云国际副总裁兼阿里云智能中东、土耳其及中亚区总经理万沧海表示，阿联酋开放的经济与监管环境，使其成为吸引云基础设施和人工智能重大投资的理想市场。

他指出，阿联酋及本地区是全球云服务和人工智能领域增长最快的市场之一。阿里云将阿联酋视为其全球战略的重要枢纽，这促使公司在迪拜启用第二座数据中心，作为其大规模数字基础设施投资计划的一部分。

甲骨文公司海湾商业区应用销售副总裁亚辛·埃尔·巴基乌利表示，公司正通过建设先进的私有数据中心与云服务网络，持续扩大在阿联酋的布局，帮助政府及企业实现快速、安全的数字化转型。

Cloudera新兴市场集团副总裁艾哈迈德·沙库拉指出，阿联酋在引领数字经济方面的雄心，依托于一个往往被忽视却至关重要的基础——先进的云数据中心网络。这些中心已从单纯的存储设施演变为推动人工智能应用的动态引擎。

沙库拉表示，人工智能的发展离不开先进的数据基础设施，这一体系可为机构提供对多源数据的全面访问，包括公共云、私有云、本地系统及边缘计算环境。他指出，混合云架构已成为阿联酋发展相关能力的重要战略支撑。

他强调，云数据中心正成为国家经济增长的关键驱动力。通过安全处理海量数据并生成前瞻性洞察，这一坚实的数字基础设施不仅提升了效率、促进了创新，也助力阿联酋加速经济增长，巩固其作为全球数字化转型与科技创新领先中心的地位。