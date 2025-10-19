迪拜国际商会在波兰华沙设立首个东欧代表处

阿通社迪拜2025年10月19日电 迪拜国际商会，近日在波兰首都华沙开设了其首个位于东欧地区的代表处。此举体现了商会致力于加强迪拜与波兰之间经济合作关系、拓展贸易与投资机遇的承诺。

开幕仪式由阿拉伯联合酋长国驻波兰大使穆罕默德·艾哈迈德·哈比阁下与波兰经济发展与技术部国务部长迈克尔·亚鲁什共同出席，多位官员及企业界代表参加了活动。

新成立的代表处是实现“Dubai Global”倡议目标的重要一步。该倡议计划到2030年为迪拜国际商会在全球范围内设立50个国际代表处，旨在强化迪拜作为全球领先商业中心的地位，吸引外商直接投资，并支持迪拜企业在全球30个重点市场扩大业务。

迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·阿里·拉希德·卢塔表示，位于华沙的代表处是加强迪拜与波兰经济伙伴关系、推动双边关系发展的重要一步。他指出，该代表处将有助于促进两国企业界联系，推动投资与贸易往来，并重申“商会”致力于支持波兰企业扩大国际业务，充分利用迪拜作为全球商业中心的竞争优势。

目前，迪拜与波兰的经贸关系持续增长。去年，双方非石油贸易额超过72亿迪拉姆，同比增长5%。截至今年上半年，注册在迪拜商会的波兰企业数量达到453家，其中包括上半年新加入的86家企业，显示出两国经济关系的稳固与波兰商界对迪拜机遇的日益关注。

据悉，华沙代表处将在支持迪拜与波兰企业发展方面发挥积极作用。代表处将与波兰商界密切合作，加强与公共和私营部门主要利益相关方的联系，宣传迪拜作为全球商业中心的竞争优势。同时，该机构将提供有关迪拜市场的有用信息，协助希望在迪拜建立业务并通过迪拜拓展国际市场的波兰企业。

此外，波兰代表处还将支持总部位于迪拜的企业拓展波兰市场，为其提供有关波兰市场的参考信息，帮助识别贸易与投资机会，并协助与可靠的当地合作伙伴建立联系，以便顺利进入并扩大在波兰的业务。