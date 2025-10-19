迪拜道路与交通局自11月起规范外卖摩托车上路行驶

阿通社迪拜2025年10月20日电 迪拜道路与交通管理局与迪拜警察总局宣布，将自11月1日起对外卖摩托车行驶路线进行规范，禁止其驶入部分快速车道，以进一步提升道路交通安全。

根据新规定，外卖摩托车禁止在拥有五条或以上车道的道路上行驶于最左侧两条快速车道；禁止在拥有三条或四条车道的道路上行驶于最左侧车道；而在双车道或单车道道路上，则不受限制。

迪拜道路交通管理局交通与道路部主任侯赛因·阿尔班纳表示，此项决定源于近年来外卖行业的快速发展，依据专项交通研究及安全标准制定，旨在确保该行业在安全与治理框架下高效运行，并符合国际最佳实践。

他指出，交通局将与迪拜警方、迪拜经济与旅游局及相关企业协作，监督外卖骑手遵守新规，并在道路指示牌上增设禁止标识，与货车和重型车辆限制标志一同展示。同时，将通过联合宣传活动向行业企业及骑手普及新规内容。

迪拜警察局行动事务助理总司令少将赛义夫·穆海尔·马兹鲁伊表示，警方与交通局的密切合作提升了道路安全治理水平，助力实施交通安全五年战略计划，该计划涵盖监管执法、道路工程、交通安全意识及管理体系等四大方面。

他介绍，违反禁令的骑手将被处以首次500迪拉姆、第二次700迪拉姆罚款，若三次违规，将暂停工作许可。此外，在限速为每小时100公里或以上的道路上超速行驶的骑手，将被依次处以200、300、400迪拉姆罚款。

马兹鲁伊指出，外卖摩托车交通事故数量上升令人担忧。去年警方记录到854起事故，今年截至目前已达962起，均与骑手违规有关。去年警方对该类骑手共开出70,166张罚单，今年前九个月已增至78,386张。

他强调，摩托车因缺乏保护结构且高速行驶易失控，是最具风险的交通工具之一。此次措施旨在通过预防性管理手段保护生命安全，减少道路事故发生。

迪拜道路与交通管理局与警方同时宣布，将设立“外卖行业卓越奖”，表彰遵守新规、积极履行安全责任的企业。