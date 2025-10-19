阿布扎比工商会将参加2025阿布扎比国际食品展

阿通社阿布扎比2025年10月19日电 阿布扎比工商会宣布将参加2025年阿布扎比国际食品展，该展会将于10月21日至23日在阿布扎比国家展览中心举行，作为全球粮食周系列活动的重要组成部分。

阿布扎比工商会此次参展旨在赋能国家中小企业，扩大其在本地与国际市场的影响力，支持阿布扎比提升作为区域食品工业与现代农业中心的竞争力，同时助力阿联酋在粮食安全与可持续经济增长方面的战略目标。

通过设立展馆及系列活动，工商会将为企业家和投资者提供与食品和饮料产业链相关企业直接交流的平台，促进商业合作，支持阿布扎比企业拓展区域及全球市场。展会期间，工商会还将举办专业会议和互动研讨，介绍其在企业发展与农业创新方面的服务，并协调公私部门代表探讨强化食品供应链与未来粮食安全合作的途径。

阿布扎比工商会第二副主席兼董事总经理沙姆斯·阿里·扎希里表示，参与这一国际盛会，体现了商会在支持阿布扎比私营部门发展、拓展农业相关产业贸易与投资领域方面的坚定承诺，进一步巩固阿布扎比作为食品安全体系中创新与可持续发展区域中心的地位。

扎希里指出，工商会致力于通过专业展会提升本地企业的全球影响力，搭建有效交流平台，促进与国际合作伙伴的联结。阿布扎比国际食品展为推动农业创新与可持续解决方案、增强国家经济竞争力提供了重要契机。

他表示，工商会正充分发挥资源与战略合作优势，营造有利于中小企业成长的营商环境，助力其在可持续食品体系中发挥积极作用。

工商会展区将汇集多家本地企业，展示先进农业技术与创新应用成果，包括有机农业、水培种植、可持续本地食品生产，以及通过智能系统连接生产商与供应商的数字化平台。

此次参展活动也是支持“国家粮食安全战略2051”的一项举措，旨在构建具有韧性的粮食体系，实现自给自足，推动以创新与知识为基础的农业经济。工商会通过其多项倡议，持续推动循环经济发展，鼓励企业采用可持续生产模式。