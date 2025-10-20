中国9月份规模以上工业增加值增长6.5%

阿通社北京2025年10月20日电 中国国家统计局20日发布数据显示，9月份，规模以上工业增加值同比实际增长6.5%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，9月份，规模以上工业增加值比上月增长0.64%。1—9月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%。

分三大门类看，9月份，采矿业增加值同比增长6.4%，制造业增长7.3%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长0.6%。

分经济类型看，9月份，国有控股企业增加值同比增长6.5%；股份制企业增长6.8%，外商及港澳台投资企业增长5.8%；私营企业增长4.6%。

分行业看，9月份，41个大类行业中有36个行业增加值保持同比增长。其中，煤炭开采和洗选业增长6.4%，石油和天然气开采业增长8.9%，农副食品加工业增长6.0%，酒、饮料和精制茶制造业增长0.8%，纺织业增长2.2%，化学原料和化学制品制造业增长9.0%，非金属矿物制品业增长0.2%，黑色金属冶炼和压延加工业增长2.2%，有色金属冶炼和压延加工业增长8.4%，通用设备制造业增长9.3%，专用设备制造业增长5.4%，汽车制造业增长16.0%，铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长10.3%，电气机械和器材制造业增长7.9%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.3%，电力、热力生产和供应业增长0.5%。

分产品看，9月份，规模以上工业623种产品中有362种产品产量同比增长。其中，钢材12421万吨，同比增长5.1%；水泥15444万吨，下降8.6%；十种有色金属695万吨，增长2.9%；乙烯299万吨，增长5.3%；汽车322.7万辆，增长13.7%，其中新能源汽车158.0万辆，增长20.3%；发电量8262亿千瓦时，增长1.5%；原油加工量6269万吨，增长6.8%。

9月份，规模以上工业企业产品销售率为96.7%，同比上升0.6个百分点；规模以上工业企业实现出口交货值14760亿元，同比名义增长3.8%。