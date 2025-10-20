阿联酋检方移送九名涉有组织犯罪被告人审理

阿通社阿布扎比2025年10月20日电 联邦检察院20日宣布，已将九名阿拉伯籍被告人移送法院审理。调查显示，这些人涉嫌组成一个有组织犯罪团伙，实施了一系列严重罪行，危害国家安全、公共秩序和社会安宁。

案件起因于一名受害者通过联邦检察院数字平台“My Safe Society”提交的举报。该受害者称，自己遭到绑架、猥亵，并在双手被捆绑的情况下被拍摄。

在总检察长的指示下，联邦检察院立即展开调查，收集证据，并指派联邦司法执法办公室开展必要的侦查工作，迅速锁定并抓捕被告人，同时查扣用于作案的工具。

调查结果显示，被告人以经济纠纷为由将受害者诱骗至其中一人的住所，对其进行殴打、捆绑并拘禁一周，强迫其签署债务文件，并拍摄其裸体视频。随后，他们通过社交媒体传播视频，以此向受害者家人勒索钱款。

执法部门查获用于作案的车辆和手机设备，内含犯罪视频资料，进一步证明该团伙具有高度组织性和危险性。

检方表示，被告人所涉罪行最高可判处死刑或无期徒刑，其有组织犯罪活动对国家安全构成严重威胁。

阿联酋联邦总检察长哈马德·赛义夫·沙姆西博士指出，维护国家安全与稳定是国家的首要任务，任何危害国家安全的行为都将被严惩。他强调，检察机关将秉持公正执法、依法惩处的原则，坚决保护生命和财产安全，确保一切威胁国家安全或社会和平的犯罪分子受到追诉并依法严惩。