阿联酋出席2025北外滩国际航运论坛

阿通社上海2025年10月20日电 阿联酋能源和基础设施部代表团出席在中国上海举办的2025北外滩国际航运论坛。该论坛是推动全球绿色航运合作的重要平台，吸引了来自世界各地的海事部长、政府官员及行业领袖参加。

能源和基础设施部海运事务顾问赫萨·阿勒马利克在会上发表讲话，强调阿联酋与中华人民共和国之间的深厚战略伙伴关系。她指出，2024年两国非石油贸易额已超过900亿美元，双方致力于到2030年实现这一数字的倍增目标，合作领域涵盖能源、物流等多个关键行业。

她表示，阿联酋是中国在阿拉伯世界最大的投资与贸易中心，拥有超过16,500家注册的中资企业。同时，阿联酋也是中国在阿拉伯地区最大的非石油贸易伙伴，中国商品经由阿联酋港口再出口至中东和北非400多个城市，成为中国在该地区的重要战略枢纽。

阿勒马利克指出，向更加可持续的航运业转型已成为不可回避的必然趋势。她强调，阿联酋始终秉持务实而审慎的方针，通过完善激励机制和构建有利的立法环境，积极支持这一全球性转型进程。

她还介绍了阿联酋近期主办的2025世界海事日平行活动。活动以“我们的海洋、我们的义务、我们的机遇”为主题，聚焦航运脱碳、塑料污染防治、海洋生物多样性保护及能力建设等议题，取得积极成果。她表示，相关成果将在区域和全球范围内推动绿色航运发展，促进海洋生态安全与可持续增长。

阿勒马利克最后强调，未来属于那些携手合作、共同实现可持续发展目标的国家，并呼吁国际社会加强合作，共同推动全球航运业绿色转型，为促进经济繁荣与海洋社会可持续发展作出贡献。