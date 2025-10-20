阿提哈德航空单日执行300架次航班 创下运营新纪录

阿通社阿布扎比2025年10月20日电 阿提哈德航空公司今日宣布，公司已实现每日执行300架次定期客运航班的重大里程碑，标志着其发展史上的又一重要成就。

公司表示，这一成果反映了阿提哈德航空在2025年的强劲增长势头——与去年相比，日均航班数量提升逾20%，巩固了其作为全球增长最快的全方位服务航空公司之一的地位，也彰显了公司历史上最强劲的经营表现。

目前全部300架次航班均为定期客运航班，充分体现阿提哈德航空在全球航空网络中的重要作用，并进一步强化阿布扎比作为国际航空枢纽城市的地位。

阿提哈德航空首席运营官兼宾客事务机长马吉德·马尔祖奇表示，公司正持续拓展航线网络、扩充机队并培养高素质人才，以实现“成为全球旅客首选航空公司”的愿景。他指出，这一增长体现了阿提哈德在全球航空业中保持的高速发展势头。

马尔祖基强调，公司各项关键绩效指标的稳步上升，显示出阿布扎比航空网络的持续扩张和其全球枢纽地位的不断增强。

据统计，2025年9月，阿提哈德航空运送旅客190万人次，同比增长21%，客座率保持在89%。今年前九个月累计运送旅客1610万人次，同比增加18%。同时，9月航线运力较去年同期提升25%，受益于机队扩张及多条新航线的开通。

今年以来，阿提哈德航空新增或宣布开通31条航线，覆盖包括印度尼西亚苏门答腊的棉兰

、柬埔寨金边）、埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴及泰国甲米等重要市场，使其全球目的地总数增至约90个。其中，欧洲市场增长显著，夏季航班量同比上升35%。

截至2025年9月，阿提哈德航空机队规模已增至115架，高于2024年同期的96架，新增包括A350与波音787“梦幻客机”机型，并重新启用两架A380客机，引入配备头等舱的新型A321LR飞机。

扎耶德国际机场为公司提供了充足的发展空间与先进的基础设施，年旅客吞吐能力可达4500万人次，拥有65个登机口。依托先进的生物识别系统与优化流程，旅客可在12分钟内完成从抵达至登机的全过程。

2025年上半年，阿提哈德航空新增员工1700余人，其中包括逾100名飞行员和1000名客舱乘务员，并在各部门内部完成1100余人次晋升。

此外，公司于今年推出新的阿联酋本土人才战略，旨在吸引并培养本国优秀专业人才，覆盖飞行员、工程师、机场管理及企业管理等领域，从应届毕业生到工商管理硕士（MBA）毕业生均可参与。未来五年，阿提哈德航空计划将阿联酋籍员工数量翻倍，以进一步推动国家航空业的可持续发展。