阿联酋媒体委员会推出“Amen”数字平台 推动公众参与媒体监督

阿通社阿布扎比2025年10月21日电 阿联酋媒体委员会正式推出数字平台“Amen”，旨在鼓励公众共同监督并反馈阿联酋媒体内容，推动构建安全、负责任的媒体生态。

该举措体现了阿联酋政府的理念——社会是维护媒体环境与核心价值的重要伙伴。“Amen”平台通过促进公众参与，推动形成积极健康的舆论氛围，进一步巩固阿联酋在媒体发展领域的领先地位。

阿联酋国家媒体办公室主席兼阿联酋媒体委员会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·本·布蒂·阿勒哈迈德阁下表示，阿联酋领导层始终将人民与社区置于国家发展的核心位置，注重在各领域培育责任意识，特别是在作为社会之声的媒体领域。

他指出，阿联酋致力于建设体现国家身份、契合发展愿景、激发创意与人才潜能的负责任媒体环境。媒体不仅是国家发展的合作伙伴，也是弘扬民族精神、提升国际形象的重要支柱。

他强调：“内容是一种责任。它塑造社会的思想与认知，反映国家的形象与地位。我们发布的每一则信息都应服务社会、提升公众意识，传递我们的价值观、人文精神与国家认同。”

阿勒哈迈德阁下表示，社会的多元参与是建设负责任国家媒体的重要力量，有助于维护媒体的公信力，推动阿联酋媒体内容的可持续发展，展现开放对话的先进理念。

通过开放沟通机制，“Amen”平台不仅提升了媒体内容质量，也保障了阿联酋的价值观、文化完整性与社会凝聚力。平台鼓励公民与居民积极参与，共同塑造以职业伦理、平衡报道与负责任表达为基础的媒体环境。

阿联酋媒体委员会秘书长穆罕默德·赛义德·谢希表示，“Amen”平台契合阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下宣布的“社区年”主题。该平台体现了阿联酋推动高质量媒体发展的愿景，为社会成员提供互动渠道，共同维护社会价值，培养新一代的责任意识。

他介绍说，“Amen”平台为公众提供开放直接的沟通渠道，确保媒体内容符合社会标准，弘扬国家价值观，推动负责任、创新性与有影响力的媒体作品创作。该平台也是阿联酋媒体委员会持续完善的综合监管体系的重要组成部分，旨在建设专业、透明、问责的媒体环境。

公众可通过网站 www.amen.ae 访问该平台。