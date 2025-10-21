迪拜警方宣布“虚拟员工”体系运行成功

阿通社迪拜2025年10月21日电 迪拜警方宣布，其自七年前启动的“虚拟员工”体系运行成效显著，成为推动数字化转型和机构创新的重要成果。

目前，迪拜警方共有5名虚拟员工，全天候不间断工作，承担多项内部行政任务，通过智能平台高效运行，有效提升机构运作效率，体现了迪拜警方在应用先进技术解决方案方面的持续投入与创新实践。

迪拜警方于2019年初启用首位虚拟员工，作为其数字化转型与创新战略的重要组成部分，旨在通过前沿科技建设全球领先的数字化警务体系。

迪拜警方人工智能总局局长哈立德·纳赛尔·拉祖基少将表示，这一举措重塑了现代警务工作的模式，减少了人工操作环节，显著提高了服务质量并降低了出错率。

拉祖基指出，虚拟员工依托智能软件系统，可自动执行数据录入、申请处理、系统审核等例行任务，实现高精度、高效率的全天候运作。

迪拜警方人工智能总局智能应用管理部主任哈萨·布卢希介绍，目前虚拟员工已覆盖8个主要部门的工作任务，包括财务总局、人力资源总局、机场安保总局以及机构与设施安全及应急事务总局等。她表示，该项目进一步巩固了迪拜警方在智慧警务领域的领先地位，助力打造以创新和科技驱动的高效公共服务体系，提升社会整体生活质量。