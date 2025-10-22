阿布扎比第一银行今年前九个月净利润达160.2亿迪拉姆 同比增长24%

阿通社阿布扎比2025年10月22日电 阿布扎比第一银行宣布，截至2025年9月30日止的九个月期间，集团净利润达160.2亿迪拉姆，同比增长24%，创下历史新高。

报告期内，税前利润为192.5亿迪拉姆，同比增长26%。银行的有形股本回报率达到20%，超过其中期目标。

该行表示，业绩增长得益于各业务板块的全面发展，客户活动保持强劲，收入来源持续多元化，战略经济走廊的贸易业务贡献不断提升，带动所有业务领域实现两位数增长。

数据显示，经营收入同比增长16%，达276.5亿迪拉姆，主要受益于全球市场客户基础扩大、交易银行业务及财富管理业务的持续增长。

利息净收入同比上升2%，达到149.6亿迪拉姆；非利息收入增长37%，达127亿迪拉姆，占集团总收入的46%。其中，手续费及佣金收入同比增长23%，外汇及投资收入同比上升45%。

贷款与垫款自年初以来增长13%，达5960亿迪拉姆，主要来自与经济走廊贸易相关的融资活动；客户存款增长8%，达8480亿迪拉姆。至9月底，总资产达到1.38万亿迪拉姆，较年初增长14%。普通股一级资本充足率为13.7%，流动性覆盖率为158%。

阿布扎比第一银行集团首席执行官哈娜·鲁斯塔马尼表示，银行今年以来保持强劲增长势头，有形股本回报率达到20%，符合中期目标。银行持续推进战略重点，包括巩固客户关系、拓展收入来源、提升资本使用效率，以支持可持续增长并实现稳健回报。

她指出，银行正不断扩大国际布局，巩固其作为全球贸易与投资领域可信赖银行伙伴的地位。随着其在欧洲、土耳其和尼日利亚的战略扩张推进，以及在印度新设分行，银行正进一步发挥连接全球主要市场的桥梁作用。

鲁斯塔马尼强调，阿布扎比第一银行正在加速运用人工智能技术，显著提升集团各业务部门的生产效率。

首席财务官拉尔斯·克莱默表示，2025年第三季度净利润同比增长21%，达到53.9亿迪拉姆，各业务板块均实现两位数收入增长。