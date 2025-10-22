阿联酋与新加坡、德国、爱尔兰、印尼探讨清洁能源与氢能合作

阿通社开普敦2025年10月22日电 能源和基础设施部能源与石油事务副部长谢里夫·奥拉马工程师在南非出席二十国集团能源会议期间，与多个国家举行了一系列高级别双边会谈，包括新加坡、爱尔兰、德国和印度尼西亚，旨在加强在能源转型、清洁氢能、低排放技术及能源效率等领域的国际合作。

在与新加坡能源市场管理局及贸易与工业部代表的会谈中，双方探讨了在和平利用核能、电力互联互通、天然气及液化天然气（LNG）领域的合作前景，并讨论了新加坡加入阿联酋发起的“全球能源效率联盟”的可能性。

与爱尔兰代表团团长的会谈重点关注可再生能源、清洁技术、氢能及其衍生物等领域合作，以及在今年12月举行的阿联酋—爱尔兰联合经济委员会会议前加强协调，促进能源安全并加快低碳投资。

在与德国联邦经济事务与气候行动部议会国务秘书斯蒂芬·鲁伊恩霍夫的会晤中，双方讨论了工业脱碳、氢能供应链及清洁技术领域的深化合作，强调继续在“阿联酋—德国能源与气候伙伴关系”框架下，以及双边氢能工作组和与弗劳恩霍夫协会联合声明的基础上，推进务实协作。

此外，奥拉马还与印度尼西亚新能源与可再生能源及能源效率总司司长伊尼娅·利斯蒂亚妮·迪维会谈，探讨在建筑能效规范、性能标准及激励和约束机制等方面的合作。他并正式邀请印尼加入全球能源效率联盟（GEEA），以此作为将承诺转化为实际行动的平台。

这些会谈体现了阿联酋致力于加强全球可持续能源合作的积极努力，支持落实《阿联酋共识》及联合国可持续发展目标第七项，推动全球向清洁、安全、低排放能源体系加速转型。