沙迦机场运营表现强劲 各项业务持续增长

阿通社沙迦2025年10月22日电 沙迦国际机场宣布，2025年第三季度运营表现显著提升，航空运输、旅客出行及航空货运均保持稳健增长。

数据显示，第三季度机场旅客总数达到5,127,120人次，较2024年同期的4,392,000人次增长16.7%，巩固了沙迦机场作为本地与国际主要航空枢纽的地位。同期，定期与非定期航班总数达30,737架次，高于去年同期的27,758架次，增长10.7%。

在货运方面，沙迦机场延续积极增长势头，航空货运总量达48,073吨，较上年同期的46,284吨增长3.9%；海空联运货运量达到4,296吨，同比增长32.8%，表现尤为突出。

沙迦国际机场管理局主席阿里·萨利姆·马德法表示，机场在2025年第三季度取得的积极成果，反映了其在各项运营活动中的持续增长势头，彰显出机场在支持航空业发展中的重要作用，并与沙迦酋长国的未来发展规划相契合。

他指出，这一优异表现得益于一项全面的发展战略，重点投资于基础设施建设与容量扩展，同时推动数字化转型与技术创新，以提升服务效率和旅客体验。机场正稳步推进一系列发展项目，巩固其作为区域航空与物流枢纽的领先地位。

沙迦国际机场正按照其战略目标，持续推动航空运输增长并扩大旅客数量，通过提升服务、优化流程和拓展航线网络，更好满足全球市场需求。同时，机场高度重视航空及海空联运货运的发展，改进装卸设施，提升中转效率，以进一步优化运营表现并强化航线连通性。

此外，机场不断升级旅客出行体验，积极采用创新数字化解决方案，实现便利与高效并行，构建符合旅客与航空公司期待的一体化服务体系。