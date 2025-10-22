迪拜商会贸易代表团已访问20国 推动企业全球拓展

阿通社第比利斯2025年10月22日电 迪拜商会宣布，其组织的贸易代表团已访问全球20个国家，主要分布在亚洲和非洲。这些访问活动属于该商会于2023年初启动的旗舰项目“新视野”倡议的一部分，旨在鼓励迪拜企业拓展至潜力巨大的国际市场。

“新视野”倡议旨在支持商会会员扩大其在全球重点市场的影响力。该倡议为企业提供一系列互动式研讨会及参与重点贸易代表团的机会，使企业能够深入了解海外市场，与关键行业伙伴建立联系，并探索国际增长机遇。

迪拜商会国际关系副总裁萨利姆·沙姆西表示，该倡议的推出是提升迪拜经济竞争力的重要举措，并与迪拜经济议程“D33”及“全球迪拜”倡议的目标相一致。这两项战略计划旨在帮助迪拜企业在30个重点市场中开拓新的商机。

沙姆西在接受阿联酋通讯社采访时表示，在10月20日至21日举行的迪拜商会格鲁吉亚贸易代表团活动期间，迪拜凭借支持性的营商生态和全球互联优势，为企业提供了卓越的国际发展环境，是拓展海外市场的理想基地。

他指出，本次代表团促成了大量阿联酋与格鲁吉亚企业间的双边会谈，以探讨未来的合作机会。2024年底，迪拜与格鲁吉亚的非石油贸易额达到7.61亿美元，同比增长超过58%。截至2025年6月底，注册在迪拜商会的活跃格鲁吉亚企业达114家，其中16家为今年上半年新入会企业。

沙姆西表示，迪拜商会此次携15家在迪拜运营的企业参加代表团活动，涵盖食品、农业、科技、制造等多个领域，旨在加强经济联系并探索格鲁吉亚市场的贸易与投资机遇。他强调，格鲁吉亚凭借其连接欧亚的战略位置、开放的经济环境、支持企业发展的政策及通达主要市场的便利条件，为迪拜企业与投资者提供了良好机遇。