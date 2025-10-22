哈利法港跻身全球百大港口第39位

阿通社阿布扎比2025年10月22日电 阿布扎比港口集团宣布，哈里发港在劳氏日报2025年度全球百强港口榜中升至第39位，持续展现强劲增长势头，跻身全球领先集装箱港口行列。

自2019年首次进入榜单、位列第95位以来，哈里发港在过去六年中实现持续跃升，得益于战略性扩建、技术创新以及卓越的运营效率。

这一成果凸显了哈里发港作为全球物流门户的重要作用，也巩固了阿布扎比作为国际贸易枢纽的地位。《劳氏》榜单作为全球港口业绩评估的权威参考，主要依据运营效率与吞吐表现进行排名。哈里发港的稳步提升，表明其正成长为智慧化、可持续、高度互联的现代化海运中心。

作为一座综合性物流门户，哈里发港实现了海运、陆运、空运与铁路的高效联通，显著提升供应链的韧性与效率。哈里发港与阿联酋最大的综合经济区与自由区运营商——KIZAD集团紧密协作，构建了覆盖制造、仓储与分销的统一经济体系，与港口的全球航运网络无缝衔接。

近年来，哈里发港的运营能力和吞吐量持续提升，航运与物流服务网络不断扩大，并广泛采用先进的数字化与智能化货运技术。到2025年第二季度，阿布扎比港口集团的总体集装箱吞吐能力达到1180万标准箱，其中哈里发港占960万标准箱。2025年上半年，集团集装箱吞吐量同比增长21%，达362万标准箱，其中85%由哈里发港完成。

阿布扎比港口集团港口业务首席执行官赛义夫·马兹鲁伊表示，哈里发港在《劳氏》排名中的稳步提升，体现了集团在提升运营效率方面的长期战略与远见。这一成就离不开团队的努力、全球合作伙伴的信任，以及集团致力于将哈里发港打造为全球一流贸易与物流枢纽的坚定承诺。

哈里发港是海湾地区唯一拥有由全球五大航运与物流公司中三家共同运营码头的港口，分别为中远海运、达飞海运集团及地中海航运公司。这些战略合作关系显著提升了港口吞吐能力与国际连通性，使其能够直接通达全球主要市场，为进口商、出口商与消费者提供无可比拟的竞争优势。

阿布扎比港口集团将继续通过持续投资与国际合作，巩固哈里发港在推动阿联酋经济多元化和提升阿布扎比作为全球贸易、物流与工业中心地位方面的核心作用。