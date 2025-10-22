阿治曼工商会与安哥拉驻迪拜总领事探讨加强经贸合作

阿通社阿治曼2025年10月22日电 阿治曼工商会主席阿卜杜拉·本·穆罕默德·阿尔穆维吉伊工程师与安哥拉共和国驻迪拜及阿联酋北部地区总领事伊莎贝尔·保拉·杜卡斯特罗举行会谈，探讨两地在经济合作、双向投资与贸易增长等领域的合作前景。

阿尔穆维吉伊在会谈中表示，阿联酋与安哥拉之间的经贸与投资关系基础深厚，双边合作不断发展，体现了两国领导层共同致力于巩固合作纽带、拓展伙伴领域的决心。

他指出，阿治曼与安哥拉之间存在广阔的合作潜力，特别是在农业、食品、能源、技术和服务等领域，这将为双方建立新的伙伴关系、实现经济互补创造有利条件。他强调，应进一步利用现有贸易数据与合作基础，推动双方经贸关系达到更高水平。

阿治曼工商会投资促进部主管法蒂玛·雅各布·阿尔奥瓦迪在会上介绍了阿治曼的经济发展优势，指出该酋长国拥有开放灵活的投资环境、完善的基础设施以及多元化的产业体系，涵盖工业、商业、旅游、服务、教育和医疗等多个领域，为企业和投资者提供了良好的发展平台。

与会双方一致认为，应加强信息与数据共享，定期举办企业家与投资者交流活动，促进相互访问，进一步发掘合作机会，推动双边贸易往来。

安哥拉总领事伊莎贝尔·保拉·杜卡斯特罗阁下在发言中表示，安哥拉高度重视与阿治曼的经济合作，希望通过建立新的合作渠道，促进两地企业间的投资互动。她指出，安哥拉经济结构多元，具有广泛的发展潜力，相信双方合作将为企业带来更多增长机遇。

会谈结束后，阿尔穆维吉伊与杜卡斯特罗互赠纪念礼品，表达双方深化合作的诚意与友谊。