格鲁吉亚重视加强与阿联酋经贸合作

阿通社第比利斯2025年10月22日电 格鲁吉亚经济和可持续发展部副部长伊拉克利·纳达列伊什维利表示，格鲁吉亚高度重视与阿联酋的经贸与投资关系，希望进一步扩大合作领域。

纳达列伊什维利在“与格鲁吉亚开展业务”论坛上致辞时说，阿联酋与格鲁吉亚于2024年6月生效的全面经济伙伴关系协定为两国经贸合作开启新阶段，推动双方在高科技、食品工业、能源、金属、化工及制药等领域深化合作。

他提到，阿联酋“Eagle Hills’集团”宣布在格鲁吉亚投资逾60亿美元的两项房地产项目，并开设销售办公室，显示阿联酋企业对格鲁吉亚市场的信心。

纳达列伊什维利表示，格鲁吉亚与欧盟、英国、中国、土耳其及独联体国家签有自由贸易协定，为投资者提供进入超过23亿消费者市场的免税通道。

他介绍，格鲁吉亚正推进包括阿纳克利亚深水港、黑海海底电缆、新第比利斯国际机场等在内的战略基础设施项目，将进一步强化其区域贸易与能源枢纽地位。

格鲁吉亚工商会主席吉奥尔吉·别尔塔亚表示，格阿经贸关系发展迅速，迪拜工商会在推动双方企业合作方面发挥了重要作用。

迪拜工商会在会上介绍了迪拜的投资优势，指出迪拜拥有20多个自由区、100%外资所有权政策、先进的物流枢纽及高效数字化政务体系，为企业开拓全球市场提供支持。