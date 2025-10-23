阿联酋中小企业在全球粮食周上展现创新与活力

阿通社阿布扎比2025年10月22日电 阿联酋本土中小企业在“全球粮食周”上精彩亮相，展示了一系列创新项目与优质农产品，展现出阿联酋在构建从农场到餐桌的可持续粮食体系方面的实力与潜力。

位于艾因富阿区的“努德农场”以其支持本地农业的理念受到关注。农场生产蜂蜜、椰枣等多种产品，并采用温室与网室种植模式。农场经理加莉娅·艾尔巴纳表示，农场致力于鼓励社会支持本地产品，参展期间吸引了众多访客与企业洽谈合作。

“布赖达农庄”展示了150多种本地产品，包括各类鸡蛋与黄油。农庄经理努拉·哈利法·贾布里表示，感谢国家领导层对女性的支持与赋能。

“布迪卜农场”带来了多种优质椰枣和水果，如玛德朱尔、伊克拉斯、无花果和芒果。农场经理萨拉赫·赛义德表示，参展目的在于学习经验并推广产品。该农场曾荣获“谢赫·曼苏尔·本·扎耶德农业卓越奖”三项荣誉。

创业者穆娜·曼苏里展示了其项目“BY GEZELLE”，以创新方式将椰枣与开心果、核桃、杏仁等坚果结合，开发出独具创意的产品。

参展者玛丽亚姆·哈利法·扎阿比展示了自家香水与熏香项目。她表示，该项目起步于阿联酋妇女联盟的支持，主要采用来自印度等国的原料。她说：“我们通过社交媒体和参加展会推广产品。”

在农业科技领域，纳赛尔·扎阿比领导的“阿尔法法农业科技公司”成为亮点，作为阿联酋首家草莓种植农场，项目运用人工智能技术，每月产量超过1200吨，目标年产5000吨。扎阿比表示，本地农业是进口的经济替代方案，有助于降低供应风险。

参展企业家一致认为，在领导层的支持与全球粮食周等平台的推动下，中小企业正不断提升创新能力，扩大业务范围，为国家粮食自给与可持续发展贡献力量。他们赞扬政府在强化粮食安全、鼓励农业投资和推动可持续发展方面所发挥的重要作用。