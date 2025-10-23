阿联酋教育部代表团访问芬兰 探讨深化教育合作

阿通社赫尔辛基2025年10月23日电 阿联酋教育部代表团近日对芬兰进行正式访问，探讨加强两国在教育领域的合作。此次访问由阿联酋教育部学校运营事务助理副部长塔里克·哈希米率领，旨在推动国家教育体系竞争力提升与教育成果优化。

代表团访问重点围绕深化阿联酋与芬兰在教育培训与创新领域的合作，了解芬兰在教师培训、课程开发、教育创新、教育政策、包容性教育及数字化学习解决方案等方面的先进经验，并研究如何借鉴芬兰经验支持教育部实施的战略项目与倡议。

访问期间，代表团与多位芬兰政界与教育界人士举行了一系列会谈与会议，其中包括芬兰教育部长安德斯·阿德勒克鲁茨阁下、芬兰议会教育与文化委员会主席图拉·哈塔伊宁，以及芬兰国家教育署、赫尔辛基大学教育学院、赫尔辛基教育中心和芬兰教育评估中心的代表。代表团还与多家芬兰教育科技公司进行了交流。

此外，访问行程还包括对多处教育机构的实地考察，其中涵盖哈加赫利亚应用科学大学、赫尔辛基中央图书馆“欧迪”以及多所芬兰示范学校。代表团现场考察了芬兰以创新与互动著称的教学方法及教育环境。

阿联酋教育部通过此类国际交流访问，旨在深化教育经验共享，与全球领先教育体系建立合作桥梁，推动阿联酋教育发展，巩固其作为区域及全球教育卓越与创新中心的地位。