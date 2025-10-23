“阿布扎比巴哈挑战赛”第三赛季周六在艾因启幕

阿通社阿布扎比2025年10月23日电 阿布扎比体育委员会宣布，将于本周六在艾因苏韦汗举办第三赛季首站“阿布扎比巴哈汽车与摩托车挑战赛”，赛事由阿联酋汽车与摩托车联合会协办。

赛事组委会今日发布消息称，首站比赛将吸引来自31个国家的近100名车手参赛，其中包括25名以上阿联酋选手。苏韦汗沙丘以高低起伏、地形多样著称，是阿联酋最受欢迎的沙漠赛车胜地之一，适宜举办耐力与越野赛事。

首站赛事设置包括62辆摩托车、8辆四轮摩托车、8辆汽车及22辆巴吉赛车，赛道全长逾100公里，分五圈进行，途经艾因沙漠柔软的金色沙丘，为参赛者带来兼具技巧、速度与耐力的独特挑战。

参赛车手来自阿联酋、沙特阿拉伯、卡塔尔、阿曼、科威特、巴林、英国、德国、法国、葡萄牙、南非、澳大利亚、美国、印度、俄罗斯、中国、日本、黎巴嫩、约旦、加拿大、乌兹别克斯坦、瑞士、波兰、巴西等国家。

阿布扎比体育委员会赛事执行总监塔拉勒·穆斯塔法·哈希米表示，第三赛季的回归将进一步推动本地赛车运动发展，赛事在安全标准与组织水平上均达到国际标准。本季四站比赛的总积分将决定最终冠军归属。

哈希米指出，阿布扎比体育委员会致力于提升本地车手水平，鼓励他们参加国内外大型赛事，并将继续与阿联酋汽车与摩托车联合会紧密合作，共同推动越野运动的发展。

根据赛事安排，技术检验与行政审核将于明日16:00至21:00进行。比赛日当天，注册时间为6:00至7:30，随后举行车手简报，首批参赛车辆将于8:30正式出发，颁奖仪式将在11:45于终点颁奖台举行。