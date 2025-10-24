亚美尼亚在迪拜投资总额达3.83亿美元

阿通社阿布扎比2025年10月24日电 据迪拜商会国际关系副总裁萨利姆·沙姆西介绍，2018年至2024年期间，亚美尼亚在迪拜的投资总额约为3.83亿美元。

沙姆西在接受阿联酋通讯社采访时表示，2025年上半年共有79家新亚美尼亚企业加入迪拜工商会，使注册会员企业总数达到约500家。这一显著增长反映出投资者对迪拜营商环境的高度信任，并进一步巩固了迪拜作为全球投资中心的地位。

他在22日至23日举行的迪拜商会亚美尼亚经贸代表团访问活动期间指出，迪拜与亚美尼亚之间的经济合作呈现加速态势。2024年双方非石油贸易额达70亿美元（约合257亿迪拉姆），较上一年增长76%，体现出两国市场间信任与合作水平的持续提升。

沙姆西表示，此次代表团访问是迪拜商会“新视野倡议 ”的一部分，旨在帮助迪拜企业开拓新兴市场、增强在东南亚。

他介绍，代表团包括来自迪拜的16家私营企业，业务涵盖多个领域，如汽车、建筑材料、能源、食品饮料、医疗医药、化工及物流运输，旨在探索亚美尼亚市场的商业与投资机遇，促进企业间务实合作。

沙姆西强调，双边商务洽谈会在推动合作方面成效显著，有助于企业高效对接、节约时间与资源，提升合作效率和经济回报。

他指出，亚美尼亚凭借其战略区位和竞争性营商环境，为迪拜投资者和企业家提供了广阔机遇；与此同时，迪拜则为亚美尼亚企业提供了全球化扩张的平台，依托其优越的商业生态系统及通往中东、非洲和亚洲快速增长市场的通道，成为亚美尼亚企业走向国际的重要门户。

他补充说，亚美尼亚市场正成为阿联酋企业的重要战略方向，特别是在消费品、物流、酒店与旅游、食品饮料、信息与通信技术及咨询服务等领域，合作潜力巨大。

沙姆西最后强调，迪拜商会将继续支持本地企业拓展具有战略意义的全球市场，此类经贸代表团访问有助于开辟新的合作渠道，并与全球市场建立可持续的经济桥梁。

