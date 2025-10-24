迪拜商会代表团结束格鲁吉亚与亚美尼亚经贸访问

阿通社埃里温2025年10月24日电 迪拜商会代表团近日圆满结束赴格鲁吉亚和亚美尼亚的经贸访问，在亚美尼亚首都埃里温期间共促成301场迪拜与亚美尼亚企业间的商务洽谈，推动双方探索贸易与投资合作机遇。

访问期间，迪拜商会与阿联酋驻亚美尼亚大使馆、亚美尼亚商工会、亚美尼亚经济部及亚美尼亚投资促进局等联合举办“与亚美尼亚经商”论坛，吸引来自两国政府部门、商界领袖及企业代表237人出席，围绕深化双边合作和拓展市场机遇进行交流。

迪拜商会国际关系副总裁萨利姆·沙姆西表示，此次访问是落实迪拜商会全球拓展战略的重要举措，旨在支持迪拜企业“走出去”，加强与各国工商界的联系，进一步巩固迪拜作为国际贸易枢纽的地位。

统计显示，迪拜与亚美尼亚非石油贸易额从2023年的146亿迪拉姆增至2024年的257亿迪拉姆，同比增长76%，目前已有超过500家亚美尼亚企业在迪拜注册活跃。

论坛期间，迪拜商会重点介绍了迪拜开放、高效的营商环境及竞争优势，并与亚方探讨在电子产品、汽车及零部件、美妆、纺织等领域的出口合作，以及在消费品贸易、物流、旅游、餐饮和信息通信技术等领域的投资机会。

此前，迪拜商会还组织16家私营企业赴格鲁吉亚考察，涉及汽车、建筑、能源、医药、食品、化工、物流等多个行业。

