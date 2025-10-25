阿联酋在巴林亚洲青年运动会累计获六枚奖牌

阿通社麦纳麦2025年10月25日电 在巴林麦纳麦举行的第三届亚洲青年运动会中，阿联酋代表团再创佳绩，奖牌总数增至6枚，其中包括3枚金牌、1枚银牌和2枚铜牌。

在当天的传统综合格斗项目中，阿联酋综合格斗代表队再添两枚奖牌。萨利姆·哈穆德在男子75公斤级决赛中战胜阿富汗选手艾哈迈德·法亚兹，为阿联酋夺得金牌。女选手格拉·哈马迪在女子50公斤级比赛中击败吉尔吉斯斯坦选手库巴尼什别科娃·米里亚姆，获得铜牌。

阿联酋柔术与综合格斗联合会技术管理部主任穆巴拉克·萨利赫·曼哈利表示，这一成绩体现了在国家领导层支持下，运动员通过系统化准备取得的成果，也标志着阿联酋在综合格斗项目上发展的新阶段。

金牌得主萨利姆·哈穆德表示，这次夺金是他职业生涯的重要转折点。他说：“自比赛首日以来，每一场对决都十分激烈。决赛面对强劲对手时，我凭借自信与教练制定的战术获得了胜利。”

格拉·哈马迪在赛后表示，她此次参赛目标明确，力争奖牌。能够在亚洲级别赛事中获得铜牌，为她今后在国际赛场上继续进步增添动力。

此外，阿联酋选手伊萨姆·哈利勒与阿娅·阿什阿里在泰拳项目中分别晋级男子48公斤级和女子57公斤级半决赛。马术障碍赛团体赛中，阿联酋队以244.15秒的总成绩获得第五名，并将继续征战个人赛。

此前，阿联酋田径代表队已为国家赢得四枚奖牌，其中包括阿尔娃·阿里女子100米和阿伊莎·穆罕默德女子400米两枚金牌，赛义德·奥马尔男子400米银牌，以及阿迪勒·穆罕默德·阿迪勒·阿里以62.03米成绩获得男子链球铜牌。