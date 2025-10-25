阿治曼推出系列新计划推动可持续旅游发展

阿通社阿治曼2025年10月25日电 阿治曼旅游发展局近日持续推进多项举措，旨在巩固其作为可持续旅游领先目的地的地位，并通过实施一系列新计划和项目，增强在本地及国际旅游市场的竞争力。

据介绍，这些新计划以“阿治曼2030愿景”和“2031国家旅游战略”为指导，重点在于吸引优质旅游投资，丰富旅游产品与服务，完善各地区基础设施建设，特别是马斯福特和曼纳麦地区。阿治曼凭借独特的自然与文化优势，正成为家庭游客和体验型游客的理想目的地。

在生态保护方面，阿治曼2030愿景高度重视环境可持续发展，支持绿色项目与生态旅游举措，如红树林皮划艇和自然保护区游览等，力求在经济发展与生态平衡之间实现协调共进。

与此同时，旅游发展局注重弘扬阿联酋传统文化与历史遗产，通过传统市集和博物馆（如阿治曼博物馆 ）展示地方特色，保护古迹与历史建筑，保持独特建筑风貌，传承本土文化精神。此外，还将推出多样化的文化产品与节庆活动，丰富游客体验，增强文化认同。

阿治曼旅游发展局总干事马哈茂德·哈希米表示，这些新计划是阿治曼2030愿景的重要组成部分，并与国家旅游战略相辅相成，旨在打造更加多元化、可持续的旅游产业。他指出：“我们将通过吸引高质量投资，丰富旅游产品和服务，增加推广展会与文化活动，突出阿治曼的独特魅力，提升游客体验。”

哈希米强调，旅游发展局将继续加强与公共和私营部门战略伙伴的合作，落实相关项目，提升旅游业对本地经济的贡献，进一步巩固阿治曼在可持续旅游领域的领先地位。

作为推广举措的一部分，阿治曼将扩大区域及国际旅游展览与推介活动的规模，介绍本地旅游资源，吸引更多专业投资。同时，局方正加快数字化转型，开发一体化电子平台，方便游客预订酒店和行程；建设智能交通与互动地图系统，并通过创新数字宣传活动提升阿治曼的全球知名度。

阿治曼旅游发展局重申，将严格遵守国家相关投资法规，实施最高标准的旅游安全与质量管理，为投资者提供信心，并推动形成全面可持续的现代旅游体系。