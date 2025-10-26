阿斯利康第六个全球战略研发中心启用

阿通社北京2025年10月26日电 据人民网报道，10月25日，2025国际生物医药产业创新北京论坛期间，阿斯利康正式启用位于北京经济技术开发区（简称“北京经开区”，又称“北京亦庄”）BioPark的第六个全球战略研发中心。当日，北京-剑桥-阿斯利康科学创新生态合作签约，一个阿斯利康与和铂医药用于开展研究合作的全新实验室同步启用。这一系列成果的落地，标志着北京亦庄在打造全球生物医药创新资源高地进程中迈出关键一步，通过“研发中心-平台赋能-生态圈建设”联动，进一步强化从研发到平台到生态圈建设的全链条能力，为区域高质量发展注入强劲动能。

阿斯利康全球研发北京战略中心是继阿斯利康全球研发上海战略中心建立后，阿斯利康在中国建立的第二个全球战略研发中心。阿斯利康全球首席执行官苏博科（Pascal Soriot）表示,“我们全新的全球战略研发中心将依托北京世界领先的科学生态系统和在人工智能领域的优势，加速推进新一代创新药物的研发。通过与中国科研与生物科技界携手合作，我们将融合前沿技术与雄厚的科学实力，为中国乃至全球患者带来诊疗变革。”

据介绍，该中心将通过与全球研发上海战略中心的协同合作，引领新药发现及临床开发工作，加速创新成果转化为改变生命的药物。同时，积极拓展与本地临床试验机构、高校及生物科技企业的合作，加深对疾病的认知并孵化科学创新成果。

今年3月，阿斯利康与北京市科委、中关村管委会，北京经济技术开发区签约，宣布将在北京投资25亿美元，在北京亦庄建设第六个全球战略研发中心及高标准产业化项目，同时进一步加强其在生物医药领域的研发创新与本土合作、区域总部、产业生态建设、社会公益等方面的合作与交流。6月底，随着阿斯利康全球研发（北京）有限公司在北京经开区完成实体注册，阿斯利康与北京的合作正式进入实质性推进阶段，此次全球研发北京战略中心的正式启用，是双方合作的又一重要里程碑，标志着阿斯利康在华研发布局迈入“本土创新、全球引领”的新纪元，也宣告北京正式成为其全球六大战略研发中心之一。

谈及为何选择经开区，阿斯利康全球高级副总裁、全球研发中国负责人何静表示，“阿斯利康在京的全球研发布局将极大获益于经开区的支持、配套设施以及完善的医药研发生态圈建设。我们将依托这些优势资源，携手研究型医院、高等院校以及生物科技公司等合作伙伴，提升从药物发现到临床开发到新药获批全链条的科学成果转化，加速中国前沿科学和创新成果走向世界。”

依托研发与平台的合力推动，有助于加速源头创新，而生态圈建设则链接起散落的创新力量，带来产业生态的跨越升级。依托跨国药企资源优势，阿斯利康正积极构建剑桥与北京之间的创新合作桥梁，赋能北京生物医药高质量发展。活动现场，剑桥大学，北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会，北京经济技术开发区管理委员会，阿斯利康四方就北京-剑桥-阿斯利康科学创新生态建设达成合作并签约。

未来，签约各方将合力加强北京与剑桥大学之间的联系，依托两地在创新与产业生态系统方面各自的资源优势，全面深化协作，通过共享教育、培训及人才交流等，共同加速全球生物医药创新。市科委中关村管委会相关负责人表示：“我们将充分借鉴英国剑桥创新生态经验，分享我们在北京创新领域快速发展的经验，将北京国际医药创新公园建设成为‘全球医药健康创新合作枢纽’。”

自今年3月与阿斯利康达成全球合作，到7月在北京经开区完成公司注册，和铂医药“签约即落地”的效率，不仅体现了企业对本地创新生态的认可，也反映出阿斯利康作为链主企业的辐射能力。

作为首都高精尖产业主阵地和医药健康产业主要承载区，北京亦庄已聚集各类生物医药企业超5000家，包括阿斯利康、拜耳、赛诺菲、GE医疗等一批世界五百强企业以及泰德制药、悦康药业、神州细胞等本土优质企业，涵盖了化学药、生物药、现代中药、新型疫苗、高端医疗装备、第三方服务平台等医药健康产业全领域，形成了龙头引领、集群共进的发展格局。谢晓亮、雅克苏凯等众多中外知名科学家的成果在北京亦庄转化落地，王印祥、谢良志、楼伯良等一批海归博士扎根亦庄创业，康龙化成、昭衍新药、加科思等优秀创新企业在亦庄成长壮大。目前，北京亦庄生物技术和大健康产业产值近900亿元，处于临床阶段的1类创新药品种有156个，占北京市近一半；进入国家医疗器械创新通道产品40款，全市占比达38%。2025年至今，已有2个创新药和3个创新医疗器械获批上市。

未来，北京亦庄将依托BioPark建设，营造更为国际化的营商环境，不断提升政策、人才、基金等全要素支撑，吸引更多像阿斯利康一样的国际知名药企深度参与区域共建，持续放大龙头引领效应，推动跨国药企从“项目落地”走向“生态扎根”，把北京亦庄建设成为全球生物医药创新资源聚集高地。