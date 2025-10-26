谢赫穆罕默德·本·拉希德出席“阿勒马克图姆档案馆”启动仪式

阿通社迪拜2025年10月26日电 副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下，在迪拜王储、副总理、国防部长及执行委员会主席谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的陪同下，出席了“阿勒马克图姆档案馆”揭幕仪式。

该档案馆由谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆执行办公室主管，旨在记录并保存迪拜历代统治者及阿勒马克图姆家族的丰富文化遗产与精神传承，确保其向后世开放。

档案馆将作为全面的历史资料库，收录与迪拜统治者相关的档案与信息，包括他们的传记、藏品及文学作品，记录他们在将迪拜转变为现代全球文化与经济中心过程中发挥的历史性作用。该机构还将通过出版物与媒体渠道传播迪拜统治者的思想、人道主义精神与文化遗产。

谢赫穆罕默德殿下表示：“阿勒马克图姆档案馆是一部国家档案，是一本展示迪拜治国历史的开放之书，为发展模式提供借鉴。”

他补充说：“阿勒马克图姆档案馆将成为强化国家历史的新支柱，是研究我们成功秘诀及领导者人文精神的重要参考。保存国家遗产是我们的责任，也是后代的权利。统治者的故事与人民的故事密不可分。阿联酋的领导者与人民将永远同心。”

出席活动的嘉宾包括：迪拜第二副酋长、迪拜媒体委员会主席谢赫艾哈迈德·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下 ；迪拜民航局局长、迪拜机场主席及阿联酋航空集团董事长兼首席执行官谢赫艾哈迈德·本·赛义德·阿勒马克图姆殿下；阿联酋国家奥委会主席谢赫曼苏尔·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下；迪拜文化与艺术局主席谢哈拉蒂法·宾特·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下等高级官员。

活动期间，谢赫穆罕默德殿下观看了纪录短片《拉希德——领袖》及另一部介绍迪拜统治者的影片。

仪式展出阿勒马克图姆家族族谱、档案馆藏的书籍及文献，展示迪拜与其领导者的发展历程，并播放对多位亲历迪拜关键历史时刻人士的访谈。

活动还展出了1894年至今迪拜历代统治者的历史照片，包括首次公开的谢赫马克图姆·本·哈谢尔·阿勒马克图姆（1894–1906）与谢赫布蒂·本·苏海勒·阿勒马克图姆（1906–1912）的珍贵影像。展览同时陈列了谢赫赛义德·本·马克图姆·阿勒马克图姆（1912–1958）、谢赫拉希德·本·赛义德·阿勒马克图姆（1958–1990）、谢赫马克图姆·本·拉希德·阿勒马克图姆（1990–2006）及谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆（2006年至今）的照片。

谢赫穆罕默德殿下在仪式上听取了档案馆使命与目标的介绍，以及未来规划，包括建立迪拜统治者与阿勒马克图姆家族的数字档案，培养具备档案管理与记录整理专业知识的国家人才。

这些档案将成为决策者、研究人员、学者以及其他对迪拜统治者的领导、知识、政治、社会和行政遗产感兴趣的人士的主要参考资料。

谢赫穆罕默德殿下还听取了有关阿勒马克图姆档案馆收集和记录酋长国及其统治者口述历史、制作纪录片和视听内容、采访与酋长国统治者和酋长共同生活并见证过相关重要事件的个人、对酋长国统治者和阿勒马克图姆家族的历史传记进行历史研究以及记录与酋长国及其历史相关的文物和历史事件等计划的概述。

与此相关，谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下以迪拜酋长的身份颁布了 2025 年第 (44) 号法令，成立了阿勒马克图姆档案基金会董事会。董事会主席将由谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下行政办公室主席担任，成员包括迪拜行政委员会秘书长、迪拜市政厅厅长、迪拜文化艺术局局长、迪拜媒体委员会副主席兼常务董事、穆罕默德·本·拉希德图书馆基金会首席执行官，以及由主席选定的两名相关领域专家。

穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆图书馆基金会主席穆罕默德·艾哈迈德·穆尔，在讲话中穆尔在活动致辞中讲述了迪拜及其统治者的历史。他强调了迪拜统治者是如何在 “挑战是发展、进步和繁荣的机遇 ”这一信念的指引下，将迪拜转变为一个充满决心和雄心的典范。

他指出： "迪拜的发展历程与众不同之处在于，它不仅仅是一个经济或城市成功的故事；最重要的是，它是一个由统治者领导的人文故事，这些统治者以服务人民为目标，以改善生活为使命，以挖掘人类潜力为每一个项目的宗旨。阿勒马克图姆档案馆将记录这一非凡的经历，并将其提供给研究人员、当代人和后代人，让他们从其领导力、奉献精神和为国奉献的价值观中汲取灵感"。

阿勒马克图姆档案馆将与相关地方、地区和国际组织合作，促进历史文献信息和专业知识的交流，提高人们对有关迪拜统治者的文件、书籍和传记的文化意识。

