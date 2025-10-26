迪拜举办亚太城市峰会暨市长论坛

阿通社迪拜2025年10月26日电 在迪拜王储、副总理兼国防部长、迪拜执行委员会主席谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的赞助下，全球城市领导人齐聚迪拜世博城阿尔瓦斯尔广场，出席亚太城市峰会暨市长论坛开幕式。

会议由国际合作事务国务部长、迪拜世博城管理局首席执行官莉姆·哈希米和迪拜执行委员会秘书长阿卜杜拉·穆罕默德·巴斯蒂共同主持。布里斯班市长阿德里安·施林纳出席以及来自世界各地的城市领袖与市长代表。

巴斯蒂表示，迪拜是一座不断进步、开放创新的城市，始终致力于知识与经验的共享，积极推动战略合作与伙伴关系，助力建设以人为本的城市未来。迪拜世博城作为承载全球交流的理想平台，为这场汇聚世界城市领导者的高峰盛会提供了完美环境，共同探索机遇、构建伙伴关系，促进经济与社会的协调发展。

他指出，2025年亚太城市市长峰会首次在中东地区举办，聚焦迪拜所拥有的多元机遇。迪拜将通过此次大会及其后续合作，进一步加强全球城市间协作，探索创新与可持续的城市发展方案，提升当代与未来世代的生活品质。

据介绍，本次峰会将于10月27日至29日在迪拜世博城举行，预计将有来自全球300多座城市的150余位市长及数百位城市领导人出席，共同探讨城市未来与可持续发展的新愿景。

