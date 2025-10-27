中国规模以上工业企业2025年前三季度利润增长3.2%

阿通社北京2025年10月27日电 中国国家统计局今日发布数据显示，1至9月，全国规模以上工业企业实现利润总额53732.0亿元，同比增长3.2%，增速继续回升。

据新华社报道，“1至9月，规模以上工业企业利润同比增长3.2%，为去年8月份以来各月累计最高增速；较1至8月加快2.3个百分点，呈现加快恢复态势。”国家统计局工业司首席统计师于卫宁说。

从三大门类看，制造业增长9.9%，较1至8月加快2.5个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长10.3%，加快0.9个百分点；采矿业下降29.3%，降幅收窄1.3个百分点。9月份，规模以上工业企业利润同比增长21.6%，较8月份加快1.2个百分点。

工业企业营收增长加快。1至9月，规模以上工业企业营业收入同比增长2.4%，较1至8月加快0.1个百分点。其中，9月份营业收入增长2.7%，较8月份加快0.8个百分点，营业收入当月增速连续两个月加快。

过半行业利润增长，六成行业增速回升。1至9月，在41个工业大类行业中，有23个行业利润同比增长，增长面超过五成；从回升面看，有26个行业利润增速较1至8月加快或降幅收窄、由降转增，回升面超过六成。

营收利润率回升。1至9月，规模以上工业企业营业收入利润率为5.26%，同比提高0.04个百分点；其中9月份为5.49%，同比提高0.85个百分点，已连续两个月提高。

数据还显示，1至9月，规模以上工业大型、中型、小型企业利润同比分别增长2.5%、5.3%、2.7%，较1至8月回升2.6个、2.6个、1.2个百分点。