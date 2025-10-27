世界银行官员：阿联酋是人类发展政策典范

阿通社迪拜2025年10月27日电 世界银行中东、北非、阿富汗及巴基斯坦地区人力发展区域主任法迪娅·萨阿达表示，阿联酋在促进全面人类发展、赋权妇女和青年方面树立了典范。她指出，阿联酋通过劳动法改革和对早期儿童发展、托育服务的投资，构建了平衡工作与生活、支持女性就业的有效模式。

萨阿达在接受阿联酋通讯社采访时表示，2022年出台的劳动法改革推动了兼职、远程、临时等灵活工作方式的实施，扩大了女性和青年就业机会；同时，2021年引入的父母假期新制度有助于实现工作与家庭的协调。

她说，阿联酋在早期教育和托育体系上的投入，不仅促进女性发展，也为青年提升技能、适应未来劳动力市场创造了条件。

她指出，中东和北非国家可借鉴阿联酋的灵活劳动力流动政策，包括黄金签证、绿色签证、自由职业和远程工作签证等创新居留机制。阿联酋还通过失业保险、工资保护制度及加强招聘监管等措施提升劳动者权益保障。她认为，这些经验对吸引人才、推动经济多元化和创新具有重要借鉴意义。

就世界银行最新报告，萨阿达表示，该地区人力资本水平近年显著提升，但仍有较大潜力促进包容与可持续增长。报告指出，人口老龄化、气候变化和技术转型三大趋势将深刻影响地区发展。

萨阿达呼吁各国政府持续加大对人类发展的投入，强化基础能力建设和制度改革，并制定符合国情的战略。她建议，海湾国家可侧重人口老龄化和数字化转型，中等收入国家聚焦财政管理，低收入国家应致力于维护人力资本和强化机构建设。