迪拜成为全球智慧城市建设典范

阿通社迪拜2025年10月27日电 在今日于迪拜世博城展览中心开幕的2025年亚太城市峰会暨市长论坛上，与会代表一致认为，迪拜已成为全球智慧城市与可持续城市发展的标杆，其成功经验源于政府与私营部门的紧密合作，以及以人为本、科技赋能的发展理念。

Apparel Group创始人兼董事会主席西玛·基德瓦尼·费德表示，集团从迪拜起步并实现全球扩张，充分体现了这座城市为创业与企业成长提供的优越环境。该集团目前拥有超过85个国际品牌、2400家门店，业务遍及14个国家，员工总数约2.7万人。她表示，集团的成功离不开迪拜的远见领导与创新思维，这种以公私合作为核心的发展模式，为构建繁荣城市提供了坚实基础。

Future OS公司首席执行官马吉德·阿拉卜博士介绍，公司在本次峰会上展示了人工智能、物联网与实时传播等领域的最新技术。他指出，迪拜已成为全球数字化转型与智慧城市管理的典范，其城市治理模式始终将“以人为本”置于核心位置。

Exalogic公司首席执行官萨松·萨迪克表示，人工智能与地理空间智能等前沿技术正成为未来城市建设的基础。他回顾道，15年前公司在迪拜成立，灵感正源自这座城市的创新精神，如今其产品已广泛应用于区域及全球市场。萨迪克强调，迪拜的发展成就充分展示了未来城市应有的样貌与潜力。