迪拜商会与14位全球城市代表探讨投资与城市发展合作

阿通社迪拜2025年10月28日电 作为2025亚洲与太平洋城市峰会暨市长论坛系列活动的一部分，迪拜商会于28日举办圆桌对话，邀请来自14个城市及行政区域的市长和高级官员，共同探讨商业与投资合作机遇。该峰会自27日在迪拜世博城拉开帷幕，将于10月29日闭幕。

出席会议的包括迪拜商会总干事穆罕默德·阿里·拉希德·卢塔阁下，以及来自美国北迈阿密、希腊雅典、西班牙毕尔巴鄂、波黑萨拉热窝、亚美尼亚埃里温、塞浦路斯尼科西亚、乌干达坎帕拉、印度苏拉特、法国巴黎、加纳阿克拉、摩洛哥卡萨布兰卡、伊拉克巴格达、黎巴嫩贝鲁特及黎巴嫩山地区等城市的代表。

卢塔表示，迪拜在协调经济发展规划与城市建设方面树立了国际典范。从港口到机场、从物流区到数字基础设施与公共服务，迪拜的每一轮扩张都形成了完整互联的经济体系，将基础设施投资与外贸增长和外资吸引相结合，契合了迪拜经济议程D33的目标。

他指出，迪拜与世界各国建立的紧密经贸关系也塑造了城市发展的格局。实践表明，贸易、规划与创新的协同能加速城市化进程，吸引更多投资，巩固经济多元与韧性。

卢塔强调，迪拜的发展历程以合作为核心，本地私营部门的共同参与及国际合作是推动发展的关键动力。迪拜商会始终致力于协助制定经济政策和法规，支持商业社群，打造具竞争力、可持续增长的营商环境。

与会者讨论了战略伙伴关系在创造城市增长新路径、吸引投资与人才方面的作用，并探讨如何通过贸易驱动型城市发展规划促进全面与可持续增长。会议还研究了将商业优先事项纳入城市发展战略的具体方法和执行工具。

讨论环节还聚焦于：加强城市实体与数字基础设施对吸引投资、创造就业及吸引人才的关键作用；技术与数据在改善物流服务和促进互联互通方面的贡献；以及贸易如何成为推动城市与经济可持续增长的重要力量。与会代表一致认为，加强城市间、国际组织及私营部门的合作，对共同制定创新型发展解决方案具有重要意义。